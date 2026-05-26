말도 안 돼! 세계 최강팀 두고 '17위' 토트넘 이적 원한다니…"처음 온 날부터 집처럼 느꼈다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 주앙 팔리냐(30)가 올여름 토트넘 홋스퍼 완전 이적을 바라고 있다.

독일 매체 '키커'는 26일(한국시간) "팔리냐가 토트넘에 잔류하는 선택지를 긍정적으로 고려하고 있다. 그는 지난해 여름 뮌헨에서 임대로 합류했고, 올 시즌 막바지 극적으로 프리미어리그(PL) 잔류를 확정한 토트넘의 핵심으로 활약했다"고 보도했다.

팔리냐는 2015년 모레이렌스에서 프로 데뷔했고, 이후 스포르팅 CP 소속으로 통산 95경기 7골을 올리며 이름을 알렸다. 2021년 포르투갈 국가대표팀으로 발탁돼 A매치 데뷔전을 치렀고, 2022년 여름 풀럼으로 이적하며 본격적으로 두각을 나타냈다.

풀럼에서 통산 79경기 8골 1도움을 기록한 팔리냐는 2024년 여름 뮌헨의 눈에 들었고, 이적료 5천만 유로(약 874억 원)에 유니폼을 갈아입었다. 그러나 적응기는 순탄치 않았고, 지난 시즌 25경기(986분)를 소화하는 데 그쳤다.

결국 지난해 여름 토트넘으로 임대를 떠나며 새로운 도전에 나섰고, 올 시즌 부활의 신호탄을 쏘아 올렸다. 팔리냐는 45경기에 나서 7골 3도움을 뽑아냈고, 토트넘의 PL 잔류에도 큰 힘을 보탰다.

올여름 뮌헨으로 임대 복귀가 예정돼 있지만 팔리냐는 토트넘 완전 이적을 원하는 모양새다. 매체에 따르면 팔리냐는 최근 인터뷰에서 "토트넘에 처음 온 날부터 집처럼 느껴졌다. 최고의 구단이다. 누가 토트넘에서 뛰면서 이곳에 남고 싶어 하지 않겠나. 나는 이곳에서 필요한 모든 것을 갖고 있다"며 토트넘을 향한 애정을 드러냈다.

관건은 토트넘의 완전 영입 옵션 발동 여부가 될 전망이다. 매체는 "토트넘은 이적료 2천 600만 유로(약 455억 원)에 팔리냐를 완전 영입할 수 있는 옵션을 보유하고 있다. 다만 이적료를 낮추기 위해 협상을 시도할 가능성이 있는 것으로 알려졌다"고 전했다.