'말도 안 돼' 발롱도르 수상한 케인, FIFPRO 월드 베스트 '충격 제외'…메시·홀란에게 밀려 공격수 5위

[골닷컴] 배웅기 기자 = 2026 발롱도르 수상에 빛나는 해리 케인(33·바이에른 뮌헨)이 국제축구선수협회(FIFPRO) 월드 11에서 제외됐다.

FIFPRO는 9일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 전 세계 73개국 1만 9,806명의 선수가 투표에 참여한 2026 월드 11을 발표했다.

골키퍼에는 다비드 라야, 수비수에는 누누 멘데스-파우 쿠바르시-아슈라프 하키미, 미드필더에는 주드 벨링엄-로드리-비티냐, 공격수에는 킬리안 음바페-엘링 홀란-리오넬 메시-라민 야말이 선정됐다.

눈길을 끄는 대목은 케인의 제외다. 그는 지난 시즌 65경기 73골 8도움을 기록하며 뮌헨의 더블(2관왕)과 잉글랜드 국가대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 3위 달성에 이바지했고, 지난달 27일 영국 런던의 런던 팔라디움에서 진행된 2026 발롱도르 시상식에서 남자 부문 수상자로 호명됐다.

프랑스 매체 '프랑스 풋볼'이 주관하는 발롱도르는 한 시즌간 세계 최고의 활약을 펼친 선수에게 주어지는 가장 영예로운 상이다. 당시 케인은 "꿈이 이뤄졌다. 상상한 그 어떤 순간보다도 벅차고 믿을 수 없을 만큼 놀랍다"며 "이번 수상은 잉글랜드에 정말 큰 의미가 있다. 우리는 완벽하지는 않았지만 좋은 순간을 많이 만들어 냈다. 대표팀 주장일 수 있어 자랑스럽고 이 상은 우리 모두의 것"이라고 소감을 전했다.

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그러나 정작 2026 월드 11에는 이름을 올리지 못했다. 27.6%의 득표율을 기록한 케인은 1위 음바페(레알 마드리드·46.0%), 2위 야말(바르셀로나·37.4%), 3위 메시(인터 마이애미·29.5%), 4위 홀란(맨체스터 시티·28.4%)에게 밀려 5위에 그쳤다. 그해 발롱도르를 수상한 선수가 월드 11에서 제외된 것은 전례 없는 일이다.

FIFPRO는 "2023년 이후 3년 만에 월드 11에 이름을 올린 메시는 통산 18회 선정되면서 신기록을 썼다. 2007년 처음 월드 11에 포함된 메시는 여러 세대의 많은 선수에게 존경을 받아 왔다"며 "야말은 20세가 되기 전 월드 11에 2회 선정(2025·2026)된 최초의 선수가 됐다. 그는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 함께 우승한 라야(아스널), 쿠바르시, 로드리(이상 바르셀로나)와 나란히 이름을 올리며 스페인 선수의 월드 11 선정 횟수를 53회로 늘렸다"고 설명했다.