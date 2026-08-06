막강한 ‘외국인 공격수 트리오’ 앞세운 충남아산, 안방에서 2연승 도전!

프로축구 충남아산FC가 외국인 공격수 트리오를 앞세워 2연승에 도전한다.

충남아산은 7일 이순신종합운동장에서 안산 그리너스와 K리그2 21라운드를 치른다. 앞서 충남아산은 지난 1일 같은 장소에서 열린 K리그2 20라운드 성남FC전에서 2대 0 완승을 거두며 8월을 기분 좋게 출발했다. 이날 승점 3점을 추가한 충남아산은 순위를 7위로 한 계단 끌어올려 플레이오프(PO) 진출 경쟁을 이어갔다.

충남아산 그동안 안산을 상대로 유독 강한 면모를 보여왔다. 실제 상대 전적을 놓고 봤을 때 충남아산은 10승5무6패로 우위를 점하고 있다. 최근 맞대결에서도 좋은 흐름을 이어가고 있다. 충남아산은 자신감을 안고 이번 안산전에서 2연승과 함께 순위 경쟁에 불을 붙이겠다는 각오다.

최근 충남아산의 공격을 이끄는 중심에는 은고이와 데니손, 비티뇨로 이어지는 외국인 공격수 트리오가 있다. 이들의 발끝이 차례로 달아오르며 공격진에 활력을 불어넣고 있다. 은고이는 지난달 29일 이순신종합운동장에서 끝난 시흥시민축구단과의 코리아컵 3라운드에서 멀티골로 16강 진출을 견인했다.

이어 데니손은 성남전에서 두 골을 모두 책임지며 2대 0 승리의 주역으로 우뚝 섰다. 비티뇨도 빠르게 존재감을 키우고 있다. 성남전에서 K리그 첫 공격포인트를 기록했고 간결한 볼 터치와 빠른 판단으로 데니손과 인상적인 연계 플레이를 선보였다.

충남아산은 8월 세 차례의 K리그2 경기에 더해, 오는 19일엔 이순신종합운동장에서 대전 하나시티즌과 코리아컵 16강전을 앞두고 있다. 빡빡한 일정이 이어지지만 최근 되살아난 공격력과 외국인 공격수 트리오의 상승세를 앞세워 안산전 승리와 연승이라는 두 마리 토끼를 노린다.