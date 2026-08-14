마침내 'HERE WE GO' 떴다…토레스, '韓 축구 에이스' 이강인 대체자 낙점→815억에 PSG 이적 임박

[골닷컴] 배웅기 기자 = 페란 토레스(26·바르셀로나)가 파리 생제르맹(PSG) 유니폼을 입는다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 14일(한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "토레스의 PSG 이적이 확정됐다. 이적료는 5천만 유로(약 815억 원)"라고 전했다.

로마노에 따르면 토레스는 오직 PSG 이적을 원했고, 협상은 최근 며칠 사이 급물살을 타면서 마침내 합의에 다다랐다.

토레스는 지난 2017년 발렌시아에서 프로 무대에 발을 내디뎠고, 통산 97경기 9골 12도움을 기록한 뒤 2020년 여름 맨체스터 시티로 적을 옮겼다. 맨시티에서는 2022년 겨울 바르셀로나 이적 전까지 통산 43경기 16골 4도움을 올리며 조커 역할을 톡톡히 했다.

바르셀로나에서 기량이 만개하기 시작했다. 토레스는 통산 207경기 65골 23도움을 뽑아내며 바르셀로나가 세 차례(2022/23·2024/25·2025/26) 라리가 정상에 오르는 데 큰 힘을 보탰다.

하이라이트는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이었다. 토레스는 대회 내내 이렇다 할 모습을 보이지 못했지만, 아르헨티나와 결승전(1-0 승리)에서 연장 후반 극적인 결승골을 터뜨리며 스페인에 통산 두 번째 우승을 안겼다. 이제는 PSG에서 새로운 도전을 앞두고 있다.

토레스는 양측면 윙어, 최전방 공격수 등을 고루 소화할 수 있는 멀티 플레이어로 최근 PSG와 작별한 이강인(25·아틀레티코 마드리드)과 곤살루 하무스(AC 밀란)의 공백을 메울 전망이다. 특히 이강인과 토레스는 발렌시아 유소년 팀에서 함께 성장하며 친분을 쌓은 절친한 사이로 잘 알려져 있다.