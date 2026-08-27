마침내 ‘유럽 진출 꿈’ 이루는 韓 국가대표 출신 공격수…‘연봉 삭감 감수’ 송민규, 포르투갈 CD 나시오날행 앞둬

송민규(26·FC서울)가 마침내 유럽 무대에 진출한다. 행선지는 CD 나시오날(포르투갈)이다.

26일(한국시간) 아 볼라, 헤코르드 등 포르투갈 매체들에 따르면 송민규는 CD 나시오날 이적을 앞두고 있다. CD 나시오날은 송민규에게 공식적으로 제안을 보냈고, 송민규는 그토록 꿈꾸던 유럽 무대 진출을 위해 연봉 삭감에 합의하면서 이적이 임박했다.

송민규는 올해 초 FA(자유계약선수) 신분으로 FC서울에 입단할 당시 유럽 구단으로부터 이적 제안을 받을 경우 조건 없이 보내주기로 합의한 터라 이적료는 발생하지 않는다. 협상이 성사되면 송민규는 곧바로 포르투갈로 출국해 메디컬 테스트와 계약서 서명 등 이적 절차를 마무리할 예정이다.

아 볼라는 “K리그1(1부) 이적 시장이 이미 마감되어 선두를 달리고 있는 FC서울로선 대체 선수를 영입할 수 없는 상황”이라며 “하지만 FC서울은 지난 1월 계약을 체결할 당시 송민규와 맺은 약속을 지키기로 결정했고, 이에 송민규는 이적료 없이 CD 나시오날로 이적한다”고 설명했다.

송민규는 좌우 측면 윙어는 물론이고, 세컨드 스트라이커와 최전방 스트라이커 모두 소화할 수 있는 다재다능한 공격 자원이다. 뛰어난 드리블 돌파와 탁월한 위치 선정이 장점이다. 또 동료와 연계 플레이에 능하고, 공격포인트 양산 능력도 훌륭하다.

지난 2018년 포항 스틸러스에서 프로에 데뷔한 송민규는 이후 전북 현대와 FC서울을 거치면서 K리그1을 대표하는 공격수로 이름을 알렸다. K리그1 통산 299경기에 출전해 48골·30도움을 기록했다. 이 기간 K리그1과 코리아컵 각 2회씩 우승했고, K리그1 영플레이어상과 베스트11에 선정됐다.

송민규는 태극마크를 달고도 활약했었다. 지난 2021년 처음 A매치 데뷔전을 치른 이후 통산 14경기에 출전해 1골을 기록 중이다. 특히 2022 카타르 월드컵 최종 명단에 포함됐다. 다만 당시 아쉽게도 1분도 출전하진 못했다.

한편, CD 나시오날은 지난 1910년 창단해 올해로 115주년을 맞이한 포르투갈 프리메이라리가(1부)에 참가하고 있는 구단이다. 포르투갈령 섬인 마데이라 제도의 푼샬에 연고지를 두고 있다. 세계적인 슈퍼스타 크리스티아누 호날두가 어린 시절 거쳤고, 또 과거 석현준이 뛰면서 국내 팬들에게도 잘 알려졌다.