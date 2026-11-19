[골닷컴] 배웅기 기자 = 마우리시오 포체티노(54) 감독이 맨체스터 유나이티드의 '명가 재건'을 위한 첫발을 뗐다.

맨유는 19일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "포체티노가 사령탑으로서 본격적인 업무에 돌입했다"며 "미국 국가대표팀 일정을 모두 마친 그는 곧바로 미국 신시내티에서 영국 맨체스터로 향하는 비행기에 몸을 실었고, 도착 후 맨유 훈련장으로 이동해 시설을 둘러보고 코치진 및 선수단과 인사를 나눴다"고 밝혔다.

포체티노 사단 역시 맨유에 합류했다. RCD 에스파뇰, 사우샘프턴, 토트넘 홋스퍼, 파리 생제르맹(PSG), 첼시, 미국에서 그와 호흡을 맞춰 온 헤수스 페레스, 미겔 다고스티노 수석 코치, 토니 히메네스 골키퍼 코치, 알렉 스콧 분석관을 비롯해 아들 세바스티아노 포체티노 피지컬 코치가 함께 일하게 됐다.

자연스럽게 마이클 캐릭 전 감독 사단인 스티브 홀랜드 수석 코치, 조너선 우드게이트, 조니 에반스, 트래비스 비니언 코치, 크레이그 모슨 골키퍼 코치는 짐을 쌌다. 맨유는 "그동안 보여 준 헌신과 프로 정신에 깊은 감사를 표하며 앞날에 행운이 가득하길 기원한다"고 작별 인사를 전했다.

앞서 맨유는 지난 13일 공식 홈페이지를 통해 마우리시오 포체티노의 선임을 발표했다. 글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 같은 날 보도에 따르면 구단은 그와 2029년 여름까지 계약을 체결했고, 미국축구연맹(USSF)에 1,000만 달러(약 134억 원)에 달하는 보상금을 지급했다.

포체티노는 미국에서 유종의 미를 거둔 뒤 맨체스터행 비행기에 올랐다. 미국은 15일 미국 마이애미의 누 스타디움에서 열린 아이티와 2026/27 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 1차전 원정 경기에서 6-0으로 승리한 데 이어 18일 신시내티의 TQL 스타디움에서 치러진 아이티와 8강 2차전 홈 경기에서 2-0으로 이기며 준결승 진출을 확정했다.

영국 매체 'BBC'의 보도에 의하면 포체티노는 아이티와 1차전을 앞두고 진행된 기자회견에서 "말을 잇기 어렵다. 나는 감정이 풍부한 사람이고 (맨유 부임은) 지도자 경력에서 가장 어려운 결정 중 하나였다. 다만 우리는 프로이며 꿈을 이루기 위해 노력하고 있다"며 눈물을 흘렸다.

맨유의 제안을 수락한 배경을 묻자 "(클럽 팀에) 돌아가고 싶다고 말한 적은 없지만 맨유의 제안은 경력에 흔치 않은 기회다. 그런 기회가 오면 거절하기란 어렵다"고 답했다. 포체티노는 오는 23일 영국 리버풀의 안필드에서 펼쳐지는 리버풀과 2026/27 프리미어리그(PL) 11라운드 원정 경기에서 맨유 지휘봉을 잡고 첫선을 보인다.