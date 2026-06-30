마침내 '오피셜' 공식 발표 떴다! 바르사 떠난 레반도프스키, 손흥민 이어 MLS 상륙…시카고 전격 이적

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)에 이어 또 한 명의 스타가 메이저리그사커(MLS)에 상륙한다.

시카고 파이어는 30일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 로베르트 레반도프스키(37) 영입을 발표했다. 계약 기간은 2년이며 P-1 비자 및 국제 이적 증명서(ITC) 발급이 완료되는 대로 지정 선수(Designated Player·DP)로 등록될 예정이다.

레반도프스키는 명실상부한 세계 최고의 공격수 중 한 명으로 꼽힌다. 지난 2006년 즈니치 프루슈쿠프에서 프로 무대에 데뷔한 뒤 레흐 포즈난·보루시아 도르트문트·바이에른 뮌헨을 거쳤고, 2022년 여름 바르셀로나에 합류했다.

바르셀로나에서는 세 차례의 라리가 우승(2022/23·2024/25·2025/26)과 한 차례의 코파 델 레이 우승(2024/25)을 거머쥐었고, 통산 191경기 119골 24도움을 올렸다. 올여름 계약이 만료되면서 새로운 도전에 나섰다.

행선지는 시카고다. 레반도프스키는 미국 시카고에 형성돼 있는 폴란드계 커뮤니티의 영향으로 과거에도 여러 차례 시카고와 연결된 바 있다. 실제로 시카고에는 70만 명 안팎의 폴란드계 주민이 거주하고 있다.

그렉 버홀터 시카고 감독은 "조 만수에토 구단주와 처음 만난 날부터, 우리의 목표는 세계적인 수준의 구단을 만들고 시카고에 영감을 주며 우승을 차지하는 것이었다. 레반도프스키는 이 모든 가치를 구현하는 선수"라며 기대감을 숨기지 않았다.

이어 "레반도프스키의 합류는 우승을 놓고 경쟁하겠다는 우리의 야망을 다시금 보여주는 것이다. 동시에 구단의 기준을 도시의 수준에 맞게 끌어올린다. 그와 함께할 날이 기대된다"고 전했다.