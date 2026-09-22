마드리드 더비 장외전 '후끈'…무리뉴 '이강인 저격'에 뿔난 시메오네 작심 발언 "심판 판정 존중해야"

[골닷컴] 배웅기 기자 = '마드리드 더비'에서 불거진 판정 논란이 장외전으로 번졌다.

아틀레티코 마드리드는 지난 21일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 레알 마드리드와 2026/27 라리가 7라운드 원정 경기 '마드리드 더비'에서 2-1로 승리했다.

이날 승리로 아틀레티코는 3연승을 달렸고, 순위표에서도 레알을 제치고 2위(5승 1무 1패·승점 16)로 올라섰다.

그러나 아틀레티코는 승리하고도 논란의 중심에 서야 했다. 오심의 혜택을 봤다는 이유였다. 문제의 상황은 전반 37분과 45분 각각 발생했다. 전반 37분 크리스티안 로메로가 태클을 피하는 과정에서 주드 벨링엄의 왼쪽 발목을 밟았고, 전반 45분에는 이강인(25)이 볼 경합을 벌이던 중 페데리코 발베르데의 왼쪽 발목을 향해 거친 태클을 가했다. 로메로에게는 경고가 주어졌지만, 이강인의 태클은 파울이 선언됐을 뿐 별다른 처벌은 이뤄지지 않았다.

스페인 매체 '아스'는 경기 후 "스페인왕립축구연맹 심판기술위원회(CTA)는 마드리드 더비에서 미겔 앙헬 오르티스 아리아스 주심이 여러 차례 오심을 저질렀음을 인지하고 있다"며 "특히 CTA는 이강인에게 퇴장이 선언돼야 했다고 판단하고 있다"고 보도했다.

주제 무리뉴(63) 레알 감독 역시 판정에 분노했다. 무리뉴는 경기 후 기자회견에서 로메로와 이강인의 파울 장면이 담긴 사진을 꺼내 들었고, "두 장면 모두 명백한 퇴장이다. 결국 CTA의 문제다. 오르티스 아리아스는 국제 무대 경험이 전무한 심판이다. 그가 왜 이 경기에 배정됐는지 모르겠다. 압박감을 감당하지 못했다"고 일갈했다.

그러면서 "다만 VAR심은 압박감이 없다. 아니면 압박감이 있는데, 우리가 모르는 것일 수도 있다. 작은 경기만 맡아 온 경험 부족한 주심과 큰 경력을 가진 VAR심의 조합이었다. CTA에 축하의 뜻을 전한다"고 비꼬았다.

이에 디에고 시메오네(56) 감독이 소신 발언을 내놓았다. 본 매체(골닷컴) 영국 에디션의 같은 날 보도에 따르면 시메오네는 "다른 감독의 의견을 이해한다"면서도 "우리가 일부 판정에서 이득을 봤더라도 심판을 향한 존중은 반드시 지켜져야 한다. 그렇지 않으면 모든 것이 허용되기 때문이다. 무리뉴라고 해서 모든 것이 허용되지는 않는다"고 밝혔다.

단순히 운이 따라 승리할 수 있었다는 일각의 주장에도 동의하지 않았다. 시메오네는 "강도 높은 경기였지만, 우리는 경기 내내 레알의 공격과 전환을 통제했다"며 "판정에 집중하고 경기는 보지 않길 원한다면, 그래도 좋다. 축구는 스포츠 경기고, 우리는 모두 함께 뛸 뿐"이라고 말했다.