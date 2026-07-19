마녀사냥에 실력으로 응답한 설영우, 리그 개막전서 펄펄 날았다…최다 기회 창출→수비진 평점 '1위'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 설영우(27·FK 츠르베나 즈베즈다)가 그야말로 펄펄 날았다.

즈베즈다는 18일(이하 한국시간) 세르비아 베오그라드의 스타디온 라이코 미티치에서 열린 FK 마치바 샤바츠와 2026/27 세르비아 수페르리가 1라운드 홈 경기에서 5-0으로 승리했다.

전반 7분 브루노 두아르테가 선제골을 터뜨린 즈베즈다는 전반 18분 라데 크루니치의 추가골에 이어 전반 33분 이사 코네의 자책골까지 나오며 점수 차를 벌렸다. 이후 후반 3분과 후반 37분 바실리예 코스토프가 멀티골을 뽑아내며 대승을 견인했다.

이날 백포 포메이션의 라이트백으로 선발 출전한 설영우는 풀타임을 소화하며 코네의 자책골을 유도하는 등 맹활약을 펼쳤다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 설영우는 패스 성공률 94%(61/65), 볼 터치 83회, 공격 지역 패스 11회, 볼 회수 7회, 기회 창출 4회, 크로스 성공 3회, 가로채기 3회, 슈팅 2회 등을 기록하며 평점 8.0을 받았다. 즈베즈다 전체 4위이자 수비진 1위에 해당하는 평점이다.

설영우는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 당시 악성 댓글의 표적이 돼 몸살을 앓았다. 설영우는 2026 월드컵에서 조별리그 전 경기에 출전하며 풋몹 기준 평균 평점 6.67을 기록했다. 주 포지션인 풀백이 아닌 윙백을 주로 소화하면서 다소 아쉬운 경기력을 보였다는 평가가 따랐고, 이에 설영우의 사회관계망서비스(SNS)에는 악성 댓글이 쏟아졌다.

물론 국가대표라면 비판을 감수해야 하는 측면이 있다. 다만 이는 어디까지나 건전한 비판일 때 이야기다. 원색적인 비난은 대표팀의 발전을 위한 목소리가 아닌, 그저 비난을 위한 비난일 뿐이다.

결국 설영우의 에이전시 스포티프로젝트가 강경 대응을 예고했다. 설영우 측은 지난달 25일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "경기력에 대한 의견과 평가는 스포츠의 일부이며, 건설적인 비판과 다양한 의견은 건강한 스포츠 문화의 중요한 요소"라면서도 "악의적인 비방, 인신공격, 허위 사실 유포 등 위법 행위에는 선처 없이 강경 대응할 예정"이라고 경고했다.

선을 넘은 비난 여론에도 굴하지 않은 설영우는 올 시즌 첫 경기부터 즈베즈다의 대승을 이끌며 기분 좋은 출발을 알렸다. 데얀 스탄코비치 즈베즈다 감독 역시 경기 전 인터뷰에서 "설영우는 (2026 월드컵 이후) 며칠 더 휴식을 받았다. 몸 상태에 문제가 없다. 팀을 위해 100%를 쏟아낼 준비가 돼 있다"며 설영우를 향해 신뢰를 드러냈다.