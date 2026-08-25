리옹행 무산된 배준호, "다음 달 1일에는 스토크 소속 아닐 것" 충격 전망 나왔다…"가능한 한 이적료 챙기려 해"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 배준호(23·스토크 시티)가 올여름 이적시장 마감 전 유럽 빅 리그에 입성하게 될까.

영국 매체 '풋볼 리그 월드'는 24일(이하 한국시간) "올여름 7명의 새로운 선수가 스토크에 합류한 가운데, 마크 로빈스 감독은 이적시장 마감 전까지 영입생을 두 자릿수로 늘리는 데 초점을 맞추고 있다"며 "급여 부담을 줄이기 위한 추가적인 방출 역시 불가피할 것으로 보인다"고 올여름 스토크와 작별할 가능성이 있는 선수 4명을 거론했다.

매체가 언급한 4명은 막심 탈로베로우·벤 피어슨·배준호·로베르트 보제니크로, 이 중에서도 특히 눈길을 끄는 이름은 배준호다. 매체는 "배준호는 3년 전 200만 파운드(약 38억 원)의 이적료에 스토크에 입성한 이후 줄곧 주요 선수로 활약해 왔다. 다만 뛰어난 기량에 비해 공격 포인트 생산력이 부족해 많은 팬을 답답하게 했다"고 설명했다.

이어 "배준호는 올여름 이적시장 초반 올랭피크 리옹과 연결됐지만, 협상이 진전되지 않고 있다"며 "스토크는 그와 계약이 1년 남아 있는 만큼, 가능한 한 매각을 통해 수익을 거둬들이고자 한다. 내달 1일에는 배준호가 스토크 소속이 아닐 가능성이 커지고 있다"고 전했다.

배준호의 거취는 올여름 이적시장의 '뜨거운 감자'다. 영국 스토크온트렌트 지역지 '스토크 센티넬'은 11일 "배준호의 거취는 올여름 이적시장을 달군 주제 중 하나였다"며 "리옹이 그에게 관심을 보인다는 주장이 제기됐지만, 아직 진지한 움직임은 없었던 것으로 알려졌다"고 밝혔다.

애초 배준호는 리옹 이적에 근접했다는 현지 매체의 보도가 잇따르면서 스토크와 작별할 가능성이 유력하게 점쳐졌다. 그러나 최근 스토크가 치른 3경기에 연이어 출전하며 협상에 변수가 생긴 것이 아니냐는 추측이 수면 위로 떠올랐다.

이러한 가운데 아직 리옹 외에 구체적으로 관심을 표한 구단은 없는 분위기다. 프랑스 매체 '풋 메르카토'의 산티 아우나 기자는 지난달 23일 "배준호는 리옹의 프로젝트에 관심을 보이고 있으며, 구단은 이미 스토크에 이적료 350만 유로(약 56억 원) 규모의 첫 제안을 건넸다. 스토크는 이보다 더 높은 금액을 원하고 있다"고 보도한 바 있다.

다만 리옹은 일부 선수의 매각이 선행돼야 배준호 영입에 나설 수 있는 상황이다. 다행히 리옹 출신 브루누 기마랑이스가 최근 뉴캐슬 유나이티드에서 아스널로 이적하며 700만 파운드(약 132억 원)에 달하는 셀온(타 팀 이적 시 수익 일부 지급) 수익이 발생한 데다, 파벨 슐츠가 리즈 유나이티드와 연결되고 있어 이적이 성사될 경우 자금 마련에 큰 어려움은 없을 전망이다.