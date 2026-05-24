리버풀 팬 억장 무너진다! 슬롯 감독, 사실상 잔류 확정…경질 대신 코치진 개편→'수족' 레이넨 선임 임박

[골닷컴] 배웅기 기자 = 리버풀이 아르네 슬롯(47) 감독과 동행을 이어갈 것으로 보인다. 슬롯을 보좌할 새로운 수석코치로 페예노르트 로테르담 시절 함께한 이력이 있는 에티엔 레이넨(39)의 선임을 추진하고 있다.

영국 매체 '가디언'은 23일(이하 한국시간) "리버풀이 레이넨을 코치진에 선임하는 데 근접했다. 이는 슬롯을 향한 구단의 신뢰를 보여주는 움직임"이라며 "슬롯은 리버풀에서 거센 압박을 받고 있지만, 구단은 올여름 그의 요청에 따라 코치진 보강을 지원하고자 한다"고 보도했다.

매체는 "레이넨은 현역 시절 PEC 즈볼러에서 슬롯과 함께 뛰었고, 2023년에는 페예노르트에서 그의 수석코치로 일했다. 슬롯은 리버풀에 부임할 당시에도 레이넨을 선임하고자 했지만 취업비자 문제로 무산됐다"고 밝혔다.

슬롯은 오는 25일 영국 리버풀의 안필드에서 열리는 브렌트퍼드와 2025/26 프리미어리그(PL) 38라운드 홈 경기에 앞서 진행된 기자회견에서 "확정되지 않은 상황에서는 누구를 영입한다고도, 하지 않는다고도 말할 수 없다"면서도 "레이넨과 일해 본 적이 있고 코치로서 매우 높이 평가한다. 2년 전 처음 부임했을 때도 선임하고자 했지만 성사되지 않았다"고 설명했다.

반면 페예노르트 내부에서는 레이넨의 리버풀행을 기정사실화하는 분위기다. 데니스 테클로제 페예노르트 단장은 매체를 통해 "레이넨은 매우 재능 있는 젊은 코치다. 아무런 이유 없이 해외로 나가 일하려는 사람이 아니"라며 레이넨의 이탈을 시사했다.

이로써 최근 제기된 슬롯의 경질설 역시 종지부를 찍을 전망이다. 리버풀 소식에 정통한 글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 제임스 피어스 기자는 22일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "SNS에서 쏟아지는 소문과 달리 슬롯에 대한 리버풀의 입장은 변함이 없다"며 각종 추측에 선을 그었다.