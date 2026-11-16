리버풀 팬 기뻐할 소식 전해졌다! '역대급 수비수' 판데이크와 동행 이어갈 듯…"조만간 재계약 제안 예정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 버질 판데이크(35)가 리버풀과 동행을 이어갈 전망이다.

본 매체(골닷컴) 남아프리카공화국 에디션은 12일(이하 한국시간) 스페인 매체 '문도 데포르티보'의 보도를 인용해 "리버풀 운영진이 올 시즌을 끝으로 계약이 만료되는 판데이크와 재계약을 체결하기로 가닥을 잡았다"고 밝혔다.

매체에 따르면 리버풀 운영진과 안도니 이라올라 감독은 판데이크의 존재감을 여전히 높이 평가하고 있다. 특히 이라올라는 판데이크가 선수단에 미치는 긍정적인 영향력과 그라운드에서 보여 주는 기량에 깊은 만족감을 드러내고 있다. 실제로 판데이크는 이번 시즌 프리미어리그(PL) 개막 후 전 경기 풀타임을 소화하며 건재함을 과시했다. 이에 구단은 조만간 그에게 재계약 제안을 건넬 예정인 것으로 알려졌다.

일각에서는 계약 만료를 수개월 앞두고도 관련 소식이 전해지지 않자 판데이크의 거취가 불투명하다는 주장을 내놓기도 했다. 다만 그는 최근 한 인터뷰에서 "지켜보자. 전혀 걱정하지 않는다"며 각종 추측에 선을 그었다.

이어 "나는 계속 뛰고 싶고, 팀에 힘을 보태고 싶다"며 "올 시즌이 우리에게 어떤 결과를 가져다줄지 지켜볼 것이다. 지금까지 리버풀에서 훌륭한 시간을 보냈다. 리버풀에 잔류할 수 있다면 더할 나위 없이 좋겠지만, 그렇지 않더라도 다른 팀으로 이적해 현역 생활을 이어갈 것"이라고 말했다.

판데이크는 명실상부한 리버풀 레전드다. 지난 2018년 겨울 사우샘프턴을 떠나 리버풀에 둥지를 틀었고, 통산 389경기 36골 16도움을 기록하며 수많은 메이저 대회 우승 트로피를 들어 올렸다. 2023년 여름에는 조던 헨더슨(첼시)의 뒤를 이어 주장 완장을 물려받으며 리버풀의 정신적 지주 역할을 하고 있다.

최근 들어서는 체력 안배의 필요성이 대두됐다. 앞서 네덜란드왕립축구협회(KNVB)는 9일 공식 홈페이지를 통해 이달 A매치 2연전(그리스·독일)을 치르는 네덜란드 국가대표팀에서 판데이크가 제외됐다고 발표했다. 직전 크리스털 팰리스전(3-1 승리)에서도 풀타임을 소화한 만큼 대표팀으로서는 뼈아픈 전력 누수다.