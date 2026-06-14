'리버풀 떠나고 싶습니다' 은사 경질되자 충격 선언! 재계약 1년도 안 됐는데…"토트넘이 영입 관심"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 코디 각포(27)가 리버풀에 이적을 요청했다는 주장이 제기됐다.

네덜란드 매체 '사커뉴스'의 무니르 부알린 기자는 13일(이하 한국시간) "각포가 토트넘 홋스퍼의 관심 속에서 리버풀을 떠나고 싶다는 뜻을 구단에 전달했다"고 밝혔다.

각포는 최근 아르네 슬롯 전 감독을 경질한 리버풀의 결정에 불만을 느껴 이적을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 영국 매체 '안필드 워치'는 4일 "각포는 지난 시즌 프리미어리그(PL)에서 32경기 7골을 터뜨렸고, 슬롯이 가장 신뢰하는 선수 중 한 명이었다"며 "그러나 안도니 이라올라 감독 체제에서는 그러한 보장이 없다. 각포는 슬롯이 없는 리버풀에 자신의 미래가 없다고 생각하고 있으며, 이에 따라 이적을 요청했다"고 보도했다.

2023년 겨울 PSV 에인트호번을 떠나 리버풀에 합류한 각포는 2022/23시즌 후반기만 활약하고도 26경기 7골 3도움을 올리며 영국 무대 연착륙에 성공했다. 이후 2023/24시즌 53경기 16골 7도움, 2024/25시즌 49경기 18골 7도움을 기록하며 확고한 주전 공격수로 자리 잡는 듯했다.

그러나 지난 시즌에는 무려 52경기에 출전하고도 9골 6도움에 그치며 다소 아쉬운 모습을 보였다. 왼쪽 윙어, 최전방 공격수 등 어느 포지션에서도 제 몫을 해내지 못했다는 평가가 따랐다. 많은 리버풀 팬이 각포 대신 2008년생 유망주 리오 은구모하의 기용을 요구하고 나설 정도였다.

부진에도 자신을 꾸준히 기용해 준 슬롯이 경질되자 입지에 불안감을 느낀 것으로 보인다. 지금으로서 유력한 행선지는 토트넘으로, 로베르토 데 제르비 감독이 직접 영입을 추진하고 있다는 소식이다.

영국 매체 '풋볼365'의 7일 보도에 따르면 토트넘은 올여름 각포 영입을 위해 클럽 레코드 경신을 결단했다. 두 시즌 연속 PL 17위에 머무르며 체면을 구긴 토트넘은 이미 앤디 로버트슨에 이어 마르코스 세네시 영입을 마무리 지은 상황이다. 이 밖에도 얀 폴 반 헤케(브라이턴 앤 호브 앨비언), 사비뉴(맨체스터 시티) 등과 연결되고 있다.

매체는 "토트넘은 각포 영입을 위해 8천 500만 유로(약 1천 494억 원)의 이적료를 제안할 계획이다. 이는 클럽 레코드인 도미닉 솔랑케의 6천 500만 파운드(약 1천 324억 원)를 뛰어넘는 액수"라며 "구단은 각포 영입에 전력을 다할 예정이다. 데 제르비는 오래전부터 그의 열렬한 팬으로, 이번 영입 추진 역시 즉흥적인 결정이 아니"라고 설명했다.