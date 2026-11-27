[골닷컴] 배웅기 기자 = 버질 판데이크(35·리버풀)가 이탈리아 무대 도전을 꿈꾸고 있다는 주장이 제기됐다.

본 매체(골닷컴) 영국 에디션은 27일(이하 한국시간) 보도를 통해 파비오 칸나바로(53) 우즈베키스탄 국가대표팀 감독의 발언을 조명했다. 그는 최근 이탈리아 매체 '라 가제타 델로 스포르트'와 인터뷰에서 "2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 당시 판데이크를 만났는데, 그는 이탈리아에서 뛰고 싶다고 말했다"고 전했다.

이어 "판데이크에게 이탈리아는 매우 매력적인 행선지가 될 것"이라며 "특히 그가 AC 밀란 유니폼을 입는 모습을 본다면 정말 멋질 것이다. 판데이크는 수년 동안 신체적으로 뛰어난 모습을 보였다. 놀라운 속도까지 겸비했다"고 말했다.

판데이크의 거취가 주목받는 이유는 그와 리버풀의 계약이 내년 6월 만료되기 때문이다. 30대에 접어든 선수에게 장기 계약을 제안하지 않는 리버풀 특성상 판데이크가 영국 무대를 떠나 새로운 도전에 나설 수도 있다는 분석이다.

이러한 상황에서 칸나바로의 '폭탄 발언'이 추측에 불을 붙였다. 현역 시절 SSC 나폴리, 파르마 AC(現 파르마 칼초 1913), 인테르나치오날레 밀라노, 유벤투스, 레알 마드리드 등에서 활약한 그는 지난 2006년 이탈리아의 FIFA 독일 월드컵 우승을 이끌며 수비수로서는 마지막 발롱도르를 수상했다.

칸나바로는 같은 인터뷰에서 "내 발롱도르의 가치는 지금 세 배는 더 높아졌다. 이후 어떤 수비수도 이를 수상하지 못했고, 앞으로도 누가 받을 수 있을지 잘 모르겠다"며 "고(故) 프랑코 바레시나 파올로 말디니조차 수상에 닿지 못했다. 말디니의 경우 리버풀과 2004/05 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에서 승리했다면 근접했을 것"이라고 소신을 밝혔다.

그러면서 "오늘날 수비수는 개인 기술, 뛰는 법, 정면과 측면에서 날아오는 볼을 수비하는 법을 연마하지 않는다. 선방 능력보다 70m 롱 패스를 찔러 줄 수 있는 능력을 갖춘 골키퍼를 선호하는 시대"라고 꼬집었다. 칸나바로가 특히 판데이크를 향해 찬사를 보낸 이유이기도 하다.

2018년 겨울 사우샘프턴을 떠나 리버풀에 둥지를 튼 판데이크의 계약 만료까지는 이제 7개월이 남았다. 리버풀 통산 391경기 36골 16도움을 기록하며 역대 최고 수비수 반열에 오른 그가 내년 여름 어떤 선택을 내릴지 시선이 쏠린다.