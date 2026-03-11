‘레전드 김현석+전·현직 국대 총출동’ 울산, ‘HD해피위크’ 팬 사인회 연다

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD의 레전드 돌아온 ‘가물치’ 김현석 감독이 지역민들과 만난다. 전·현직 국가대표 에이스들도 총출동한다.

울산 HD가 울산을 대표하는 스포츠 구단으로서 지역 밀착 행보를 이어간다.

울산은 HD현대가 주최하는 ‘HD해피위크’에서 지역 주민과 임직원을 대상으로 사인회를 진행한다고 밝혔다.

‘HD해피위크’는 HD현대가 지역 주민들께 감사를 전하고, 임직원의 화합을 다지기 위해 마련한 행사로, 오는 15일부터 23일까지 9일간 HD아트센터와 현대백화점 울산점 동구 현대광장 일원에서 열린다.

울산은 행사 둘째 날인 3월 16일 오후 6시부터 7시까지 선수들이 참가하는 팬 사인회를 진행한다. 김현석 감독을 비롯해 김영권, 정승현, 이동경, 조현우가 팬들 앞에 선다. 구단을 응원하는 지역 주민들과 HD현대 임직원들에게 감사의 마음을 전하고, 이번 시즌 많은 관심과 응원을 당부할 예정이다.

사인회는 11일 오후 12시부터 13일 오후 1시까지 네이버 폼을 통해 신청 가능하며, 추첨을 통해 총 500명의 참가자를 선정한다. 행사 당일 참가자를 대상으로 현장 추첨을 진행해 선수단 친필 사인 유니폼을 선물한다.

울산은 지역사회와 유대감을 꾸준히 높이기 위해 다양한 지역밀착 활동을 해오고 있다. 지난해 울산양육원을 방문해 물품을 전달하고 축구 클리닉을 진행했다. 사랑의 빵 만들기 봉사활동에도 참여해 선수단과 구단 관계자들이 지역 취약계층 및 다문화 가정에 빵을 만들어 선물했다. 이와 함께 유기동물 보호센터 봉사활동을 진행하는 등 지역사회에 선한 영향력을 전파했다.

지난 2월 28일에는 HD현대중공업 임직원들이 문수축구경기장을 찾아 울산과 강원FC와 2026시즌 K리그 홈 개막전을 단체 관람·응원하며 승리에 힘을 보탰다.

울산 관계자는 “지역 주민들과 임직원분들의 응원은 선수단에게 항상 큰 힘이 된다. 지역 주민들과 임직원 여러분의 응원에 항상 감사드리며 이번 시즌 좋은 성적으로 보답할 수 있도록 하겠다”고 전했다.

한편, 울산은 오는 22일(일) 오후 2시 울산 문수축구경기장으로 김천 상무를 불러들여 K리그 5라운드 홈경기에 임한다.