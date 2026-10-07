레전드 그리는 토트넘, 'A매치 역대 최다 득점' 손흥민 향해 헌사 보냈다…"믿기지 않는 대기록"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 토트넘 홋스퍼가 '레전드' 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)의 기록 달성을 축하했다.

토트넘은 6일(한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "대한민국 국가대표팀 A매치 역대 최다 득점자로 올라선 손흥민에게 축하를 보낸다. 믿기지 않는 대기록"이라고 전했다.

손흥민은 같은 날 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과 '하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기'에서 0-0으로 균형을 이루던 전반 6분 아크 정면에서 얻은 프리킥을 직접 처리해 골망을 흔들었다. 우즈베키스탄 수비벽을 비껴가는 절묘한 오른발 슈팅이었다.

이번 득점으로 A매치 59호 골을 신고한 손흥민은 대표팀 역대 최다 득점 공동 1위로 어깨를 나란히 하던 차범근(58골)을 넘어섰다.

손흥민은 지난 2010년 12월 시리아와 친선경기(1-0 승리)에서 데뷔전을 치렀고, 인도와 2011 아시아축구연맹(AFC) 카타르 아시안컵 조별리그 C조 3차전(4-1 승리)에서 데뷔골을 터뜨렸다. 이후 네 차례 국제축구연맹(FIFA) 월드컵(2014 브라질·2018 러시아·2022 카타르·2026 북중미)을 포함해 여러 국제 대회에서 득점을 올렸다. 통산 기록은 152경기 59골 24도움이다.

이에 토트넘이 축하를 건넸다. 손흥민은 2015년 여름 바이어 04 레버쿠젠을 떠나 토트넘에 둥지를 틀었고, 10년간 활약하며 통산 454경기 173골 101도움을 올린 명실상부한 레전드다. 2024/25시즌에는 주장으로서 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승 트로피를 들어 올리며 토트넘의 오랜 '무관'을 끝냈다.

손흥민은 우즈베키스탄전 이후 믹스트 존(공동 취재 구역)에서 진행된 인터뷰에서 "역사를 쓸 수 있게 돼 영광이고 자랑스럽다. 어릴 적부터 꿈꾸던 태극 마크를 달고 이렇게 많은 골을 넣었다. 모든 감독님, 코치님, 선수, 항상 그 자리에서 응원해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 소감을 밝혔다.

FIFA는 올해부터 연간 다섯 차례 운영하던 A매치 기간을 네 차례로 축소하면서 9월과 10월 일정을 통합했다. 이에 따라 대표팀 역시 4경기를 연이어 치렀다. 손흥민은 "좋았던 부분도 있었지만, 좋지 않았던 부분은 분명 개선해야 한다. 4연전이라는 특성상 호흡을 많이 맞출 것으로 생각할 수 있다. 다만 회복할 시간이 부족했다. 그럼에도 노력하는 모습을 보여 준 선수단에 고맙다"고 말했다.