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[골닷컴] 반진혁 기자 = 레알 마드리드가 에이스 주드 벨링엄과 계약 연장에 임박한 분위기다.

영국 매체 ‘스카이스포츠’에 따르면 레알은 벨링엄과 새로운 계약에 합의하는데 근접했다.

레알은 벨링엄과 2029년까지 계약 관계인데 연장을 위한 협상이 진전이 있는 것으로 알려졌다.

벨링엄은 현재 세후 주급 24만 파운드(약 4억 2,250만원)를 수령 중인데 비니시우스 주니어와 비슷한 수준으로 인상될 것으로 알려졌다.

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비니시우스의 실수령 주급은 50만 파운드(약 8억 8,000만원)인 것으로 전해졌다.

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다음 경기 RMA 스페인 프리메라리가 15:00 ALA

벨링엄은 버밍엄 시티를 통해 프로 무대에 모습을 드러냈다. 일찌감치 존재감을 과시했고 독일 분데스리가 도르트문트로 이적했다.

도르트문트에서도 맹활약을 이어갔다. 빅 클럽의 레이더 망을 피할 수 없었고 2023년 7월 레알로 이적했다.

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벨링엄은 레알에서도 미친 존재감을 발휘했다. 이를 등에 업고 잉글랜드 대표팀 일원으로 2026 북중미 월드컵에 출전해 7골을 기록하면서 팀 성적 3위를 견인했다.

벨링엄은 이번 시즌 조세 무리뉴 감독 체제에서 21경기에 출전해 5골 4도움의 공격 포인트를 기록 중이다. 창의적인 움직임, 패스 등으로 레알의 공격에 힘을 불어넣는 중이다.

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벨링엄은 세계 최고 선수에게 수여하는 발롱도르 차기 주인공이라는 평가를 받기도 했다.

영국 매체 ‘팀 토크’는 “레알은 벨링엄을 세계 최고의 미드필더라고 생각한다. 차기 발롱도르 주인공으로 여기고 있다”고 언급했다.

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벨링엄은 최근 발표한 발롱도르에서는 107점으로 11위를 기록했다. 1위는 해리 케인이었다.

벨링엄은 “발롱도르에 대해 신경 쓰지 않는다. 기자들을 위한 것이다. 챔피언스리그, 스페인 프리메라리가 등 레알에서 거머쥘 수 있는 모든 트로피를 차지하고 있다”고 언급한 바 있다.

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사진=게티이미지