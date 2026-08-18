라리가 명단 '미등록'에도…이강인, AT 마드리드 개막전 출전 문제없다! "몸 상태 따라 기용 여부 결정될 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 세간의 추측과 달리 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 개막전 출전에는 큰 문제가 없을 전망이다.

아틀레티코는 오는 20일(이하 한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 말라가와 2026/27 라리가 1라운드 홈 경기를 치른다.

경기에 앞서 크리스티안 로메로와 이강인의 출전 여부가 수면 위로 떠올랐다. 스페인 매체 '문도 데포르티보'는 16일 "아틀레티코가 올여름 영입한 4명의 선수 가운데 알레한드로 그리말도와 모르텐 히울만만 라리가 명단에 등록된 상황"이라고 짚었다.

실제로 라리가 공식 홈페이지에서 확인할 수 있는 아틀레티코 선수 명단에는 로메로와 이강인의 이름이 보이지 않는다. 복수의 현지 매체에 따르면 라리가의 선수단 비용 한도(LCPD)가 등록에 발목을 잡고 있는 상황으로, 만약 20일까지 등록이 이뤄지지 않을 경우 말라가전에 출전하지 못할 가능성이 높다는 분석이다.

다만 매체는 로메로와 이강인이 말라가전 전까지 문제없이 선수 명단에 등록될 것으로 내다봤다. 매체는 "아틀레티코는 로메로와 이강인의 선수 명단 등록을 전혀 걱정하지 않고 있다"며 "나우엘 몰리나(AS 로마), 티아고 알마다(CA 리버 플레이트), 앙투안 그리즈만(올랜도 시티 SC) 등의 이적과 니콜라스 곤살레스(유벤투스)의 임대 복귀로 재정적인 문제가 없을 것으로 보기 때문"이라고 설명했다.

그러나 제때 선수 명단에 등록되더라도 말라가전에서는 대기 명단에 이름을 올릴 것으로 보인다. 매체는 "로메로와 이강인의 말라가전 출전 여부는 준비 정도와 몸 상태에 따라 결정될 전망"이라며 "특히 로메로의 경우 올여름 프리시즌을 대부분 소화하지 못했다는 점이 유일한 불확실성으로 꼽힌다"고 언급했다.

지난달 말 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코에 둥지를 튼 이강인은 이달 초 대한민국 투어부터 팀에 합류했다. 9일 맨체스터 시티전(1-3 패)에서 교체 출전하며 첫선을 보인 데 이어 15일 올랭피크 드 마르세유전(2-1 승리)에는 선발로 나서 여러 차례 번뜩이는 모습을 보였다.

이틀 뒤인 17일에는 리야드 에어 메트로폴리타노에서 아틀레티코 입단식을 가졌다. 이날 이강인은 "아틀레티코에 합류해 매우 기쁘다. 팀을 도와 우승 트로피를 들어 올리고 싶다"며 "어릴 적부터 아틀레티코가 얼마나 훌륭한 구단인지 알고 있었다. 우승을 위해 이곳에 오고 싶었다"고 소감을 전했다.