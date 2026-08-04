“뜻깊고 영광스러워…더 좋은 경기력으로 보답하겠다” 화성FC ‘공격의 중심’ 플라나, 팬 선정 6~7월 MVP 수상

프로축구 K리그2 화성FC 공격수 플라나(코소보)가 팬들이 선정한 6~7월 최우수선수(MVP)를 수상했다.

이번 팬 투표는 지난달 28일부터 30일까지 사흘 동안 구단 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 진행됐고, 플라나는 팬들의 가장 많은 지지를 받으며 같이 후보에 오른 데메트리우스, 장민준, 제갈재민을 따돌리고 6~7월 MVP로 선정되는 영예를 안았다.

플라나는 6~7월 동안 뛰어난 득점력과 날카로운 공격 전개를 바탕으로 팀 공격을 진두지휘하며 눈부신 활약을 펼쳤다. 17라운드 수원 삼성전에선 날카로운 코너킥으로 도움을 올렸고, 18라운드 용인FC전에서는 멀티골을 터뜨린 데다 도움도 추가하면서 3대 0 완승을 이끌었다.

플라나는 “팬 여러분께서 직접 뽑아주신 상이라 더욱 뜻깊고 영광스럽다. 항상 보내주시는 응원에 감사드리며, 앞으로도 팀이 더 많은 승리를 거둘 수 있도록 더 좋은 경기력으로 보답하겠다”고 수상 소감을 전했다. 플라나의 6~7월 MVP 시상식은 오는 7일 21라운드 서울 이랜드FC전에 앞서 진행될 예정이다.

한편, 플라나는 빠른 스피드를 바탕으로 수비를 흔들 수 있고, 뛰어난 골 결정력을 바탕으로 공격 포인트를 양산하는 데도 능한 공격 자원이다. 현재 팀의 핵심 자원으로 활약 중이다. 특히 과감한 돌파와 날카로운 왼발, 동료의 득점 기회를 만들어내는 연계 플레이까지 겸비하며 팀 공격에 활력을 불어넣고 있다.



