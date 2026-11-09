또 한 번 10-10! '강원FC 에이스' 김대원, 커리어 하이 12골-13도움 뛰어넘나

[골닷컴] 김형중 기자 = 강원FC의 에이스 김대원이 ‘10골-10도움’을 달성했다.

강원은 8일 강릉하이원아레나에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드 전북현대와 홈 경기에서 3-2로 승리했다. 왼쪽 미드필더로 선발 출전한 김대원은 0-1로 뒤진 전반 12분 신민하의 동점골을 도왔다. 이날 경기 전까지 10골 9도움을 기록하고 있던 김대원은 어시스트를 하나 추가해 개인 통산 두 번째 10-10을 완성했다. K리그 역사상 30번째 10-10이다.

김대원은 강원FC에서만 두 차례 10-10을 달성했다. 지난 2022시즌 37경기에 나서 12골-13도움을 올리며 리그 최다인 25개의 공격 포인트를 생산한 바 있다. 당시 강원의 파이널A 진출에 힘을 보탰고 생애 첫 K리그1 베스트11에 선정되기도 했다.

그는 강원 소속 유일한 10-10을 기록한 선수다. 김대원의 2022시즌 12골-13도움과 올 시즌 10골-10도움 외에는 강원 유니폼을 입고 10-10을 기록한 선수가 없다.

김대원은 “10골 10도움은 쉽지 않은 기록인데 정경호 감독님 덕분에 좋은 축구를 하면서 프로 통산 두 번째 ‘10-10’을 달성할 수 있었다”라고 소감을 전했다. 이어 “동료들의 도움이 없었다면 이룰 수 없는 기록이다. 감독님과 동료들에게 감사하다”고 말했다.

2021년 강원에 둥지를 튼 김대원은 팀의 역대 공격 포인트 기록을 하나씩 갈아 치우고 있다. 지난 4월 12일 대전하나시티즌전 득점으로 강원 통산 28골 25도움, 공격 포인트 53개를 기록했다. 종전 김영후의 52개 기록을 넘어 구단 최다 공격 포인트 기록을 경신한 순간이었다. 7월 26일 FC안양전에서는 도움 하나로 K리그 통산 ‘50-50’과 강원 소속 최초로 ‘30-30’ 클럽에 가입했다. 이어 9월 13일 김천전에서 1골 1도움을 추가해 K리그1에서만 ‘50-50’을 기록했다.

구단 최다 득점 선수 등극도 눈앞에 뒀다. 김대원은 강원 소속 K리그 통산 37골을 기록하고 있는데, 김영후가 보유한 38골과 단 한 골 차다. 한 골을 더 넣으면 공동 1위, 두 골을 추가하면 구단 최다 득점자로 올라선다.

올 시즌 남은 경기는 세 경기다. 강원은 36라운드 대전과 홈 경기, 37라운드 인천유나이티드와 원정 경기, 38라운드 FC서울과 홈 경기를 남겨두고 있다. 이 세 경기에서 김대원이 5개의 공격 포인트를 추가하면 자신의 커리어 하이 기록과 동률을 이룰 수도 있다.

또 김대원이 공격 포인트를 기록한 경기에서 강원의 승률이 좋다. 그는 올 시즌 나선 리그 33경기 중 16경기에서 득점 또는 도움을 올렸는데, 강원은 9승 6무 1패의 성적을 얻었다.