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프로축구 부천FC 이영민 감독이 12경기 연속 승리에 실패하자 고개를 숙였다.

이 감독이 이끄는 부천은 22일 광주월드컵경기장에서 열린 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 36라운드 원정경기에서 2대 4로 패했다. 12경기 동안 승리를 거두지 못한 부천은 승점 33(7승12무17패)으로 제자리걸음을 하면서 11위에 머물렀다.

부천은 이날 출발이 좋았다. 전반 22분과 35분 각각 김종우와 김민준의 연속 득점으로 앞서갔다. 그러나 전반 37분 프리드욘슨에게 실점한 부천은 후반 3분 김동현의 다이렉트 퇴장으로 수적 열세에 놓이면서 흐름을 내주기 시작했다.

결국 후반 21분과 26분 각각 바 루아와 두현석에게 연속 실점을 내준 부천은 후반 35분 아이데일에게 네 번째 실점까지 헌납하며 무너졌다. 부천이 올 시즌 한 경기에서 4실점 이상 허용한 건 지난 27라운드 안방에서 열린 대전 하나시티즌전(0대 5 패) 이후 두 번째다.

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지난 시즌 창단 이래 첫 K리그1 승격을 이룬 부천은 올 시즌 이미 잔류를 확정하면서 목표를 이루긴 했지만, 최근 12경기 연속 승리를 거두지 못하면서 ‘최악의 부진’에 빠진 만큼 팬들의 원성이 커지고 있다. 부천의 마지막 승리는 지난 8월 22일 홈에서 열린 24라운드 포항 스틸러스전(3대 0 승)이다.

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다음 경기 BUC K리그1 02:30 GSA

실제 팬들은 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS) 등에서 “너무 속상하고 열받는다” “승리하는 모습 좀 보고 싶다” “이런 식이면 내년에 K리그2로 강등된다” “이젠 부끄러울 지경이다” “남은 2경기도 기대가 안 된다” 등 비판을 쏟아내고 있다.

이에 이 감독은 “전반전은 저희가 준비한 대로 경기가 잘 풀렸다고 생각했는데 후반에 뜻하지 않은 (퇴장) 변수로 인해서 안 좋은 결과를 맞게 됐다”며 “매번 말씀드리지만 빨리 무승 고리를 끊어내야 한다. 선수들은 정말 최선을 다하고 있다. 팬분들에게는 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다”고 고개를 숙였다.

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분위기 반전이 절실한 부천은 오는 28일 안방에서 37라운드 김천 상무전을 치르고 내달 5일 제주 SK 원정을 떠나 최종 라운드를 치른다. 두 팀 모두 만만치 않은 상대다. 남은 두 경기, 특히 ‘연고지 더비’ 제주전은 반드시 승리를 거둬야만 팬들의 마음을 돌릴 수 있을 전망이다.