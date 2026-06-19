또 다시 마주한 '경우의 수', 남아공에 패하면 예선 탈락도 가능...조 1위 멕시코 힘 빼고 나올텐데

[골닷컴] 김형중 기자 = 멕시코전 패배로 조별예선 탈락 가능성도 생겼다. 이제 남아공전에 올인해야 한다.





홍명보 감독이 이끄는 한국은 19일 오전 10시(이하 한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 2차전 멕시코와 경기에서 0-1로 패했다. 팽팽하게 맞선 후반 5분 어이 없는 실수가 나오면서 무너졌다. 페널티 박스 안에서 높이 뜬 볼을 잡으려던 김승규가 착지하는 과정에서 이기혁과 충돌하며 볼을 놓쳤고 멕시코 미드필더 루이스 로모가 밀어 넣었고 결국 결승골이 되었다.





이로써 한국은 1승 1패 승점 3점으로 조 2위를 유지했지만 32강 토너먼트 진출을 위해선 몇 가지 조건이 필요하다. 1차전 승리로 이번에는 피해가나 싶었지만, 매번 월드컵 때마다 나오는 '경우의 수'를 따져봐야 한다.





<3차전 한국 vs 남아공: 한국 승>

한국이 남아공에 이기면 32강 진출 확정이다. 2승 1패 승점 6점, 조 2위로 미국 로스앤젤레스에서 32강전을 치른다. A조 또 다른 경기인 멕시코와 체코전에서 체코가 승리하면 멕시코와 승점 6점으로 동률이지만 승자승 원칙에 따라 멕시코가 조 1위, 한국이 조 2위가 된다. 이 경우 체코는 1승 1무 1패 승점 4점으로 조 3위가 된다.





<3차전 한국 vs 남아공: 무승부>

한국이 남아공과 승부를 가르지 못해도 32강 진출을 확정할 수 있다. 1승 1무 1패로 승점 4점이 되는데, 같은 시각 열리는 경기에서 체코가 멕시코를 잡아 똑같이 승점 4점이 되어도 승자승 원칙에 따라 한국이 조 2위가 된다. 1차전에서 한국이 체코에 2-1로 승리했기 때문이다. 결국 한국은 남아공과 비기기만 해도 조 2위로 32강 토너먼트 진출을 확정한다.





<3차전 한국 vs 남아공: 한국 패>

만약 한국이 남아공에 패한다면 다소 복잡해진다. 일단 한국은 1승 2패로 승점이 3점밖에 되지 않고 멕시코와 체코 경기를 봐야 한다. 혹시라도 체코가 승리한다면 그건 한국에 최악의 시나리오다. 이 경우 남아공과 체코가 모두 1승 1무 1패 승점 4점이 되고, 한국은 최하위로 조별리그 탈락이다. 한국으로선 절대 발생해선 안 되는 상황이다.





결국 한국은 남아공전에서 어떻게든 승점을 따내야 한다. 비기기만 해도 올라가지만 승리를 위해 싸워야 한다. 남아공은 실시간 FIFA랭킹 62위로 24위인 한국보다 38계단이나 낮을 만큼 객관적 전력도 한국에 비해 약세다. 더구나 1차전 멕시코전에서 퇴장 당한 측면 공격수 템바 즈와네와 1, 2차전에서 경고 누적이 된 미드필더 테보호 모코에나가 한국전에 뛸 수 없다. 하지만 월드컵 무대는 워낙 변수가 많기 때문에 홍명보호로선 무조건 승점 3점을 위해 뛰어야 한다.





또한 이미 조 1위를 확정한 멕시코는 체코전에서 최정예 멤버로 나올 이유가 크게 없다. 32강전을 위해 주전 자원에게 휴식을 부여하고 로테이션을 가동할 가능성이 크다. 체코의 승리 가능성도 작지 않기 때문에 남아공을 무조건 잡고 봐야 한다.