또또 구단 새 역사 썼다…이번엔 최다 공격포인트 단독 1위 오른 ‘삼바 특급’ 데니손 “올해는 특별한 해, 기쁘다”

지난 2024년 여름 이적시장을 통해 충남아산FC 유니폼을 입은 데니손(28·브라질)이 구단 최다 공격포인트 단독 1위(22골·6도움)로 올라섰다.

데니손은 지난달 31일 이순신종합운동장에서 끝난 김포FC와 하나은행 K리그2 2026 31라운드 홈경기에서 선발 출전해 멀티골을 터뜨리면서 팀의 5대 1로 대승을 이끌었다. 2연승과 함께 승점 42(11승9무9패)를 쌓은 충남아산FC는 7위에 그대로 위치했으나 준플레이오프(PO) 진출 마지노선인 6위 화성FC(승점 45)를 1경기 차로 바짝 추격했다.

왼쪽 측면 공격수로 나선 데니손은 김종민, 한교원과 함께 공격을 이끌었다. 특유의 현란한 발재간과 빠른 스피드를 살려 위협적인 기회를 만들던 데니손은 전반 36분 페널티킥(PK) 키커로 나서면서 골 찬스를 잡았다. 하지만 슈팅이 골키퍼 윤보상의 선방에 막혔다.

데니손은 그러나 좌절하지 않았다. 멘털을 잡고 다시 집중한 그는 후반 10분 페널티 아크서클에서 때린 중거리 슈팅이 골대 상단을 강타하며 다시 한번 아쉬움을 삼켰으나 후반 11분 이호인의 동점골을 도운 뒤 정확한 마무리 능력을 앞세워 후반 26분과 추가시간 4분에 잇달아 골망을 흔들면서 멀티골을 완성했다.

다음 경기 PAJ K리그2 02:30 CHU

이와 함께 데니손은 지금까지 K리그(승강 PO 포함) 통산 78경기 동안 22골·6도움을 기록하면서 구단 역대 최다 공격포인트 단독 1위로 올라섰다. 종전 구단 역대 최다 공격포인트 기록은 강민규(18골·9도움)가 갖고 있었다. 데니손은 구단 역대 최다 득점 단독 1위에도 이름을 올리고 있다.

데니손은 “김포FC를 만났을 때 항상 어려운 경기를 펼쳤다. 왜냐하면 콤팩트하고 단단한 수비 전술을 들고나왔기 때문에 어려웠다. 또 오늘 경기를 앞두고 멘털적으로 좋은 상태가 아니었다. 그런 상황에서 PK도 놓치고 개인적으로 퍼포먼스가 잘 안 나와서 힘들었다”며 “그래도 절대 포기하지 않겠다는 집중력과 의지를 보여주면서 승리했기 때문에 기분 좋다”고 말했다.

구단 역대 최다 득점에 이어 최다 공격포인트 기록까지 세운 것에 대해선 “방금 안 사실이었다”며 “항상 이렇게 기록을 세우고, 또 충남아산FC의 일원으로서 무언가를 해낸다는 게 기쁘다. 올해는 특별한 해인 것 같다”고 웃어 보였다.

끝으로 데니손은 “지난해에 멘털적으로도 힘들었고, 또 구단으로부터 대우를 많이 못 받았다는 느낌이 들었다. 그래서 올해는 (아픔을 딛고) 스스로 증명하고 싶었다”며 “올해는 무엇보다 승격할 기회가 더 많다. 그래서 무언가 보여줘야겠다는 마음가짐으로 임하고 있는데, 만약에 PO에 간다면 제 가치를 증명하겠다”고 각오를 내비쳤다.