또또또또또또또또 ‘무승의 늪’ 탈출 실패…‘최악의 부진’ 겪는 맨체스터 유나이티드, 본머스에 0대 3 굴욕적인 완패

맨체스터 유나이티드가 공식전 기준 8경기 연속 승리에 실패했다.

맨체스터 유나이티드는 25일(한국시간) 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 본머스와 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 8라운드 홈경기에서 0대 3으로 대패했다. 1승4무3패, 승점 7로 제자리걸음을 한 맨체스터 유나이티드는 16위로 떨어졌다. 강등 마지노선인 18위 노팅엄 포레스트(승점 6)와 격차는 승점 1밖에 나지 않는다.

승리를 통해 분위기를 바꿔야 하는 맨체스터 유나이티드가 또다시 ‘무승의 늪’에서 탈출하지 못했다. 마이클 캐릭 감독은 최근 자신의 전술을 공개적으로 비판하면서 갈등을 빚은 주장 브루노 페르난데스를 벤치로 내리는 강수를 뒀으나 오히려 역효과가 났고, 답답한 경기력 속에 굴욕적인 완패를 당하면서 무너졌다.

경기 초반 팽팽한 흐름을 이어가던 맨체스터 유나이티드는 시간이 지날수록 본머스의 강도 높은 전방 압박과 빠르고 역동적인 수직적 축구에 제대로 대응하지 못하면서 흔들리더니 잦은 실수를 범한 데다, 본인들 만의 페이스를 잃어버렸고 결국 전반 38분 선제골을 헌납했다. 프리킥 찬스에서 키커로 나선 저스틴 클라위버르트가 문전 왼쪽 부근으로 날카로운 크로스를 올리자, 쇄도하던 하양이 노마크 찬스를 맞아 왼발로 밀어 넣었다.

일격을 맞았으나 제대로 반격하지 못한 맨체스터 유나이티드는 불과 5분 만에 추가골을 내줬다. 아드리앵 트뤼페르가 페널티 박스 밖 왼쪽 측면에서 레니 요로와 경합을 벌이려던 찰나 요로가 급작스레 미끄러졌고, 공을 빼앗은 트뤼페르가 문전으로 패스를 연결하자 마커스 태버니어가 아무런 방해도 받지 않고 왼발로 마무리했다. 결국 관중석에서 야유가 쏟아져 나왔고, 일부 팬들은 자리를 뜨기 시작했다.

캐릭 감독은 흐름을 바꾸기 위해 하프타임 때 유리 틸레만스를 빼고 마테우스 쿠냐를 투입해 공격진에 변화를 꾀했다. 후반 20분엔 에이든 헤븐 대신 리산드로 마르티네스를 넣었다. 그러나 도리어 본머스가 승부에 쐐기를 박았다. 후반 26분 루이스 쿡이 전방으로 패스를 찔러주자, 쇄도하던 에바니우송이 먼저 공을 터치하면서 걷어내기 위해 뛰쳐나온 골키퍼 센네 라먼스를 제친 뒤 침착하게 비어 있는 골문으로 차 넣었다.

3골 차로 벌어지면서 승부의 추가 본머스 쪽으로 크게 기울어진 상황에서 캐릭 감독은 영패를 모면하기 위해 후반 28분 카를로스 발레바를 불러들이고 조슈아 지르크제이를 넣었다. 5분 뒤엔 아마드 디알로를 빼고 시어 레이시를 투입했다. 이후 맨체스터 유나이티드는 남은 시간 공격에 집중했으나 끝내 본머스의 골망을 흔들지 못했다.

캐릭 감독은 “오늘은 정말 복잡한 감정이 교차하는 날이었다. 저는 맨체스터 유나이티드에 오랫동안 몸담아 왔기 때문에 큰 책임감을 느낀다. 지금 이 시점에 팀이 이런 상황을 겪는 모습을 보니 정말 가슴이 아프다”며 “힘든 상황인 건 부정할 수 없다. 앞으로 어떻게 될지, 어떤 결과가 나올지는 저도 잘 모르겠다. 하지만 저는 항상 최선을 다할 것이고, 그 마음은 변하지 않을 것이다. 저는 제가 하는 일을 사랑하고 책임감을 느낀다”고 말했다.