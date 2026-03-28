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이현민

‘떡잎부터 다르다’ 울산 HD U-12·15, ‘제24회 울산 교육감기 및 소년체전 선발전’ 동반 우승

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[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD 산하 유소년 팀이 올해 참가한 대회에서 잇달아 우승을 차지하며 금빛 흐름을 이어가고 있다.

울산 U-12 유소년 팀은 지난 26일 열린 ‘제24회 울산 교육감기 및 소년체전 선발전’ 결승에서 잇츠풋볼에 2-1 승리를 거두며 초등부 정상에 올랐다.

지난해 같은 대회 4강에서 탈락의 고배를 맛봤던 울산 U-12는 올해 정상 탈환을 목표로 준비를 이어왔고, 2024년 이후 2년 만에 다시 우승컵을 들어올렸다.

울산 U-12는 개인 수상에서도 두각을 나타냈다. U-12를 지도하는 박창주 감독과 이형수 수석코치는 각각 최우수 감독상과 최우수 코치상을 수상했다. 또한, 최우수 선수상에는 박도진(6학년), 득점상에는 덕서(12골, 6학년), 골키퍼상에는 팀 내 유일한 4학년인 김서후가 이름을 올렸다.

이번 대회 우승으로 울산 U-12는 오는 5월 부산에서 열리는 전국소년체육대회에 울산 대표로 출전하게 됐다. 지난 2023년 제52회 전국소년체전 우승 이후 3년 만에 정상에 복귀한다는 각오다.

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아울러, 울산 U-15 역시 지난 3월 18일 열린 결승전에서 승리하며 같은 대회 중등부 우승을 확정지었다. 이로써 U-15는 지난 2022년부터 4년 연속 우승행진을 이어가게 됐다.

울산 유소년 팀들은 올해 참가한 대회에서 연달아 우승을 차지하며 구단 유소년 시스템의 경쟁력을 입증하고 있다. 앞서 울산 U-12와 U-15는 ‘2026 예산 윤봉길배 유소년 축구대회’, ‘2026 울진 금강송 춘계 중등 U-14 유스컵’에서도 정상에 오른 바 있다.

울산 U-12 박창주 감독은 “팀이 하나 되었기에 우승이라는 성과를 거둘 수 있었다. 5월에 열리는 전국소년체육대회도 잘 대비해 좋은 성적을 거두겠다”고 소감을 밝혔다.

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