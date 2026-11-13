디 애슬레틱 “미국축구협회, 후임 사령탑으로 ‘세계적 명장’ 과르디올라 감독 최우선 고려”

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마우리시오 포체티노(54·아르헨티나) 감독이 맨체스터 유나이티드(잉글랜드)행이 임박한 가운데, 미국축구협회가 새 사령탑으로 세계 축구계를 대표하는 명장 펩 과르디올라(55·스페인) 감독을 고려하고 있다.

글로벌 스포츠 전문 매체 디 애슬레틱은 12일(한국시간) “정통한 소식통들에 따르면 미국축구협회는 포체티노 감독이 맨체스터 유나이티드 지휘봉을 잡으면서 떠날 경우 후임 사령탑으로 과르디올라 감독을 최우선으로 고려할 것으로 예상된다”고 보도했다.

보도에 따르면 포체티노 감독은 현재 맨체스터 유나이티드 차기 사령탑으로 부임이 유력하다. 앞서 12일 성적 부진을 이유로 마이클 캐릭 감독을 경질한 맨체스터 유나이티드는 일찌감치 포체티노 감독과 합의를 맺은 후 최근 미국축구협회와도 합의를 마쳤다.

지난 8월 포체티노 감독과 재계약을 맺을 당시 특정 조건 속에 발동되는 1000만 달러(약 133억 원)의 바이아웃(최소 이적허용 금액) 조항을 삽입한 미국축구협회는 맨체스터 유나이티드로부터 1000만 달러를 받을 예정이다.

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미국축구협회는 다만 과르디올라 감독 선임이 쉽지만은 않을 전망이다. 과르디올라 감독은 지난 5월 맨체스터 시티와 10년 동행에 마침표를 찍은 직후 “제 미래와 관련해서 현재로선 아무 계획이 없다. 당분간은 쉬고 싶다”며 휴식기를 갖겠다는 뜻을 밝혔기 때문이다. 실제 앞서 7월 이탈리아축구협회로부터 러브콜을 받았으나 거절했다.

디 애슬레틱은 “미국축구협회는 과르디올라 감독을 선임하는 작업이 결코 간단하지도, 순탄하지도 않을 것”이라며 “과르디올라 감독은 축구계의 주요 사령탑직 후보로 거론될 만한 인물이지만, 최근 복귀에 대한 관심을 거의 보이지 않고 있다”고 설명했다.

과르디올라 감독은 명실상부 세계 축구계를 대표하는 명장이다. 뛰어난 전술·전략을 바탕으로 현대 축구의 패러다임을 바꾸고 압도적인 카리스마를 앞세워 바르셀로나(스페인)와 바이에른 뮌헨(독일), 그리고 맨체스터 시티(잉글랜드)를 이끌면서 수많은 우승을 이끌었다.