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데클란 라이스(27·잉글랜드)가 아스널과 재계약을 맺는다.

글로벌 스포츠 전문 매체 디 애슬레틱은 17일(한국시간) “라이스가 아스널과 새로운 5년 계약에 합의했다. 이번 새 계약은 2031년 6월까지 유효하다”면서 “라이스가 소속팀과 대표팀에서 보여준 활약을 인정받아 체결된 것이다. 협상 내용을 잘 알고 있는 익명을 요구한 관계자에 따르면 라이스는 조만간 계약서에 서명할 것으로 보인다”고 보도했다.

라이스는 지난 2023년 7월 웨스트햄 유나이티드를 떠나 이적료 1억 500만 파운드(약 1855억 원)를 기록하면서 아스널 유니폼을 입었다. 이미 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 대표하는 정상급 미드필더로 평가받은 라이스는 아스널에서 곧바로 주전 자리를 꿰차면서 활약했다.

지금까지 통산 173경기(22골·36도움)에 출전한 라이스는 특히 지난 시즌 EPL에서 36경기 동안 4골·7도움을 기록하는 등 미켈 아르테타 감독 전술의 중심축을 맡으면서 아스널이 무려 22년 만에 EPL 정상에 오르는 데 크게 기여했다. 또 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서도 13경기 동안 1골·2도움 올리며 아스널의 준우승을 이끌었다.

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디 애슬레틱 “라이스와의 계약 연장은 지난 시즌 EPL 우승을 기반으로 아스널이 계속 앞으로 나아가겠다는 강력한 의지를 보여준다”면서 “아스널은 지속적인 성공을 이루길 바라며, 라이스를 이 프로젝트의 핵심으로 낙점했다. 라이스 역시 아스널을 자신의 야망을 실현할 완벽한 구단으로 보고 있음을 보여준다”고 덧붙였다.

한편, 아스널은 조만간 율리엔 팀버와도 재계약을 맺을 예정이다. 이미 양측은 큰 틀에서 합의를 마쳤으며, 세부 사항을 조율하는 단계에 있다. 아스널은 라이스와 재계약을 공식화한 후에 팀버와의 새 계약도 공식발표할 거로 예상되고 있다.