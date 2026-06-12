등번호도 없던 선수에서 결승골 주인공! 오현규 “열 38도였는데 골 넣어 감사”

[골닷컴] 김형중 기자 = 스트라이커 오현규(베식타시 JK)가 체코전 승리의 결승골을 작렬했다. 경기 전 열이 38도까지 치솟았지만 이를 극복하고 승리의 주인공이 되었다.





홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 황인범(페예노르트 로테르담)과 오현규의 연속골에 힘입어 2-1 역전승을 거뒀다.





홍명보 감독은 후반 24분 손흥민 대신 오현규를 투입했다. 1-1 상황에서 체력이 떨어진 손흥민 대신 오현규의 득점력에 기대를 건 것이다. 그리고 오현규는 투입 11분 만에 황인범의 크로스를 넘어지면서 밀어 넣으며 결승골의 주인공이 되었다.





경기 후 방송사 인터뷰에서 오현규는 “오늘 경기 전에 몸이 너무 안 좋았다. 열이 38도까지 올라서 오늘 뛸 수 있을까 했는데 모든 스태프분들과 닥터 선생님 덕분에 경기 뛰고 골 넣었다”라며 기뻐했다





이어 “월드컵 뛰는 것만 해도 너무 감격스럽고 감사한 일인데 감독님이 기회 주셔서 골까지 넣어서 스트라이커로서 너무 감사하다”라며 웃었다.





4년 전 카타르 월드컵 당시 훈련 파트너로 대회에 참가한 그는 당시 등번호도 없었다. 하지만 선배들의 훌륭한 연습 파트너로 활약했고 월드컵이란 큰 무대의 경험을 고스란히 얻었다. 이러한 경험이 이날 경기에 그대로 나타난 것이다.





그는 멕시코전에 대해서도 “오늘 승리의 좋은 흐름대로, 그리고 겸손하게 멕시코 홈인 만큼 상대 분석 잘해서 준비 잘하겠다”라고 말했다.





한편, 멕시코와 2차전은 19일 오전 10시 같은 경기장에서 열린다.