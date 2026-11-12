“등굣길은 안전하게, 마스와는 달콤하게!” 화성FC, 하길초교 교통안전 캠페인 진행

화성FC가 마스코트 마스와 함께 지역 초등학교 등굣길 안전 지킴이로 나섰다.

화성FC는 11일 화성시 하길초등학교에서 학부모회와 함께 등굣길 교통안전 캠페인을 진행했다. 이번 캠페인은 마스가 지역 학교와 기관을 직접 찾아가 시민들과 만나는 지역 밀착형 프로그램 ‘마스가 간다’의 17번째 일정이다.

캠페인은 “등굣길은 안전하게, 마스와는 달콤하게!” 슬로건 아래 진행됐다. 마스는 학생들이 스스로 지킬 수 있는 보행 안전 수칙 ‘서다·보다·걷다’를 중심으로, 횡단보도 앞에서 멈추고 좌우를 살핀 뒤 천천히 건너는 습관을 학생들에게 알렸다.

하길초등학교 학부모회도 안전조끼를 입고 경광봉을 든 채 학교 앞 어린이 보호구역에서 등교 지도를 함께했다. 학부모들은 ‘승하차 시 비상등을 켜주세요’, ‘이중 승하차 금지’, ‘신호등이 깜빡이면 건너지 맙시다’ 등이 적힌 피켓을 들고 운전자들에게 어린이 보호구역 안전 수칙을 지켜 달라고 당부했다.

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빼빼로데이를 맞아 특별한 선물도 준비했다. 화성FC는 구단 상징색인 오렌지색 리본으로 포장한 빼빼로를 11월 11일 깜짝 선물로 마련했다. 마스는 등교하는 학생들에게 선물을 직접 나눠주며 반갑게 아침 인사를 건넸다.

하길초등학교 학부모회 관계자는 “화성FC와 함께해서 정말 뜻깊은 아침이었다. 마스를 보자마자 아이들이 달려와 반가워하고, 빼빼로 선물에 너무 좋아했다. 오늘의 즐거운 기억과 함께 아이들이 등굣길 안전도 오래 기억했으면 좋겠다”고 말했다.

한편, 화성FC 마스코트 마스는 ‘마스가 간다’를 비롯해 홈경기 응원, 지역 행사 참여 등 오프라인 현장은 물론 온라인 콘텐츠를 통해서도 시민들과 꾸준히 소통하고 있다. 화성FC는 앞으로도 마스와 함께 지역 곳곳을 찾아가는 활동을 이어갈 예정이다.