드디어 떴다! 이강인, '굿바이 파리' 3년 만에 라리가 복귀 'AT 마드리드행 초읽기'...HERE WE GO!

[골닷컴] 김형중 기자 = 이강인(25, 파리 생제르맹)의 라리가 복귀가 임박했다. 유럽 매체들은 일제히 이강인의 아틀래티코(AT) 마드리드행 초읽기를 보도했다.





유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노는 6일(한국시간) 'HERE WE GO' 메시지와 함께 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “이강인이 AT 마드리드로 이적한다. 모든 당사자 간 합의가 완료됐다”라고 전했다.





이적료는 보너스 옵션 포함 4천만 유로(약 7백억 원)로 알려졌다. 이강인은 이미 이전부터 AT 마드리드와 개인 합의를 맺었다. 계약기간은 2031년까지 5년이다. 곧 공식 발표가 나올 것으로 보인다.





프랑스 RMC 스포르트도 이날 “PSG에서 3시즌을 보낸 이강인이 AT 마드리드로 이적할 예정이다. PSG는 보너스 옵션을 포함해 4천만 유로의 이적료에 AT 마드리드와 합의했다”라고 보도했다.





이강인을 원하는 클럽은 AT 마드리드 외에도 많았다. 세리에A 유벤투스와 사우디 프로페셔널리그 구단들도 관심을 보였다. AT 마드리드행에 근접할 당시 프리미어리그 첼시도 변수로 떠올랐다. 그러나 최종 행선지는 AT 마드리드였다.





이강인은 지난 3년 간 PSG에서 정기적인 출전을 보장 받지 못했다. 최근 두 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승에 올랐지만 1분도 출전하지 못하며 결별을 결심한 것으로 보인다. 2001년생으로 20대 중반에 접어든 만큼 축구에서의 전성기를 주전으로 뛸 수 있는 팀으로 옮기는 게 낫다는 판단이었다. 세 시즌 간 PSG 유니폼을 입고 모든 대회에서 124경기에 나서 16골 16도움을 올렸다. 하지만 경기당 평균 출전 시간은 51분에 그친 바 있다.





AT 마드리드는 줄곧 이강인에 큰 관심을 보여왔다. 디에고 시메오네 감독은 이강인이 라리가 마요르카 시절부터 눈여겨 보며 영입을 시도했지만 그간 인연이 닿지 않았다. 하지만 AT 마드리드는 이강인의 PSG와 결별이 굳어지며 다시 한번 영입을 추진했고 드디어 함께 하게 되었다.





한편, 이강인은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 맹활약했다. 조별예선 3경기에서 모두 풀타임 출전했고, 스페인 마르카가 선정한 조별예선 베스트11에 미드필더로 당당히 이름을 올렸다. 32강 진출에 실패한 팀 선수로 유일한 선정이었다.