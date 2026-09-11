'돌아온 연어' 박용우, 1162일 만에 울산 복귀전 치르나…인천전 출격 대기

[골닷컴] 배웅기 기자 = 박용우(33)가 1,162일 만의 울산 HD 복귀전을 준비한다.

울산은 오는 12일 오후 4시 30분 문수축구경기장에서 인천유나이티드와 하나은행 K리그1 2026 29라운드 홈 경기를 치른다.

직전 경기에서 FC서울에 1-0으로 승리한 울산이 올 시즌 첫 홈 3연승을 정조준한다. 최근 백스리와 백포 포메이션을 혼용하며 높은 수비 집중력과 다양한 공격 패턴을 선보이고 있는 울산은 3경기 무패 행진(2승 1무)을 달리며 결과까지 챙기고 있다.

이제는 박용우까지 가세하며 '막판 스퍼트'에 나선다. 지난 2023년 여름 알 아인으로 떠나며 해외 무대에 도전장을 내민 박용우는 올여름 3년 만에 울산으로 금의환향했다.

박용우가 울산에 남긴 족적은 뚜렷하다. 군 복무 기간을 제외하고 울산에서만 6년간 활약하며 통산 196경기 9골 8도움을 올렸다. 이 기간 박용우는 K리그1, 코리아컵 등 메이저 대회 우승 메달을 목에 걸었다. 알 아인 이적 후에도 발군의 기량을 뽐내며 아시아 정상급 수비형 미드필더 중 한 명으로 자리매김했다.

울산이 돌아온 박용우에게 거는 기대는 명확하다. 중원의 무게감을 한층 더 끌어 올리는 동시에 보야니치, 이규성, 토마스 등과 건강한 주전 경쟁을 펼치며 수비 안정화에도 힘을 보태길 바라고 있다. 또한 20대 초반의 어린 선수인 박우진, 조민서 등에게도 베테랑으로서 경험을 전수해 줄 전망이다.

대기록 달성에도 단 한 걸음만을 남겨 두고 있다. 박용우는 울산 통산 200경기 출전까지 4경기만을 앞두고 있으며, 1골만 추가할 경우 통산 10골 고지에도 오르게 된다. 특히 울산은 박용우가 득점한 9경기에서 6승 3무로 단 한 차례도 패하지 않았다. 10호 골과 함께 기분 좋은 기록을 이어갈 수 있을지 지켜볼 일이다.

3년 만에 문수축구경기장에 서는 박용우의 각오 역시 남다르다. 박용우는 울산 입단 직후 인터뷰에서 "울산에 돌아와 꿈만 같고 정말 기쁘다. 많이 기대된다"며 "울산이 강팀이 돼 가는 과정을 함께한 뒤 팀을 떠났다. 울산이 다시 그때의 모습으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다해 돕고 싶다"고 힘주어 말했다.