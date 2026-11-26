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[골닷컴] 김형중 기자 = 주앙 펠릭스(27·알나스르)가 2029년까지 사우디아라비아에 남는 쪽으로 가닥이 잡혔다.

26일(이하 한국시간) 사우디아라비아 매체 ‘알리야디야’는 알나스르가 펠릭스에게 2029년까지 계약을 연장할 것이라 통보했다고 보도했다. 구단 고위 관계자는 최근 선수와 만나 펠릭스를 팔거나 현 계약의 연장 조항을 철회할 의사가 없다고 밝혔다. 펠릭스도 이를 받아들인 것으로 전해졌다. 다만 구단 공식 발표는 아직 이루어지지 않았다.

계약 연장이 확정되면 펠릭스의 연봉은 약 1200만 유로(약 195억 원)로 오른다. 국내외 대회 성적과 연동된 성과급도 계약에 포함된다.

알나스르는 지난해 7월 첼시에서 펠릭스를 영입하면서 2년 자동 연장 조항을 넣었고, 연장을 가동하면 첼시에 추가로 2000만 유로(295억 원)를 지급해야 한다. 알나스르는 이 가운데 절반을 다가오는 여름 이적시장에 지불할 예정이다. 이 경우 이적료 총액은 3000만 유로에서 5000만 유로(약 737억 원)로 늘어난다. 조항은 내년 6월 1일 전에 취소할 수 있었지만 알나스르는 이적료 절감보다 선수를 지키는 쪽을 택했다.

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알나스르의 이번 결정으로 펠릭스의 바르셀로나 복귀 가능성은 사실상 물거품됐다. 2023/24시즌 바르셀로나에서 임대로 뛰었던 펠릭스는 최근 유럽 무대 복귀와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 도전 의사를 간접적으로 내비친 바 있다. 프리미어리그의 토트넘과 첼시, 세리에A의 유벤투스와 나폴리 등도 영입 경쟁에 뛰어들 것이라는 보도가 있었다. 하지만 알나스르가 매각을 거부하고 선수도 현재 환경에 만족하는 만큼 바르셀로나는 다른 창의성 뛰어난 공격 자원을 찾아야 할 전망이다.

다음 경기 ALH 사우디아라비아 D1 07:15 ALN

펠릭스는 알나스르 입단 후 사우디 프로리그 최고의 활약을 펼친 선수 중 하나였다. 모든 대회 63경기에 나선 그는 무려 34골 28도움을 기록했다. 지난 시즌에는 알나스르의 리그 우승을 이끌며 도움 1위(13도움)를 차지했다. 25일 알사드와 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트 경기에서도 팀 전술의 중심 역할을 하며 2-1 승리에 공헌했다. 펠릭스는 ‘알리야디야’와 인터뷰에서 알나스르 생활에 만족감을 나타내며 구단 환경이 부활의 주된 원인이라고 밝힌 것으로 전해졌다.