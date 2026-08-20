데뷔전 데뷔골 외 '패스성공률 93%-태클&경합 성공률 100%' 미친 활약 이강인 평점 무려 8.1

[골닷컴] 김형중 기자 = 아틀레티코 마드리드로 옮긴 이강인이 첫 경기부터 미친 활약을 펼치며 승리의 주인공이 됐다.





아틀레티코는 20일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와 2026/27 라리가 1라운드 홈 경기에서 이강인과 알렉스 바에나의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다.





데뷔전을 앞둔 이강인은 벤치에서 시작했고, 후반 12분 카를로스 마르틴 대신 그라운드를 밟았다. 팽팽한 균형이 유지되던 후반 25분 페널티 박스 외곽에서 상대 수비진을 제친 뒤 환상적인 왼발 중거리 슈팅으로 데뷔전 데뷔골을 터뜨렸다.





이강인다운 득점이었다. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 패스를 받은 이강인은 안으로 치고 들어가며 수비 3명을 제쳤고 그대로 자신의 장기인 왼발 슈팅을 때려 골망을 흔들었다. 이강인의 왼발 인스텝에 제대로 맞은 볼은 그림 같이 날아가 골대 구석에 꽂혔다. 이강인은 달려가며 기뻐했고 경기장에 모인 홈 팬들은 새로운 스타 탄생에 열광했다.





이강인은 경기 후 최우수 선수에도 선정됐다. 그럴 수밖에 없는 활약이었다. 교체로 투입되며 총 33분을 뛴 이강인이지만, 기록을 보면 엄청났다.





데뷔전 데뷔골 외에도 패스 성공률이 무려 93%였다. 14번을 시도해 13번 성공했다. 상대 진영에서 한 번 연결이 안 됐을 뿐 자신의 발을 출발한 패스는 대부분 동료에게 전달됐다. 동료의 슈팅으로 이어진 키패스도 1회 있었다.





수비에서도 빛났다. 태클을 3번 시도해 모두 성공했다. 발밑 경합도 4번 중 4번을 따내며 100% 성공률을 선보였다. 그야말로 엄청난 임팩트였다.





축구 통계 사이트 '소파스코어'는 이강인에게 평점 8.1점을 부여했다. 이강인에게 어시스트를 하고 수비에서도 엄청난 활약을 한 한츠코에 이어 팀 내 두 번째 높은 평점이었다. 또 다른 통계 사이트 '풋몹'도 이강인에게 한츠코에 이어 두 번째 높은 평점인 7.9점을 매겼다. 데뷔전 데뷔골과 함께 공수에서 가장 눈에 띈 활약을 한 이강인을 최고의 선수로 인정한 것이라 볼 수 있다.





한편, 이강인은 경기 후 방송사 인터뷰에서 "첫 경기는 매우 중요했다. 많은 선수가 월드컵에서 막 돌아와 훈련 시간이 부족했지만, 승리할 수 있어 기쁘다. 다음 경기에서도 좋은 모습을 보일 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.