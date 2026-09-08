데뷔전에서 '엄청난 프리킥 골→환상적인 셀레브레이션' 강원의 새로운 기대주 카림 "감독님 믿는다"

[골닷컴] 김형중 기자 = 엄청난 프리키커가 나타났다. 강원FC의 새로운 외국인 선수 카림(30)이 강렬한 데뷔전을 치렀다.





강원은 6일 오후 7시 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 27라운드 FC안양과 원정 경기에서 3-0으로 대승을 거뒀다. 이로써 강원은 4경기 만에 승리를 거두며 4위에 올랐다.





카림은 K리그 데뷔전을 치렀다. 정경호 감독은 경기 전 송준석의 입대, 강투지, 고영준, 최병찬 등의 부상, 이기혁, 신민하, 이승원의 아시안게임 차출 등으로 선발 명단 짜기도 어려웠다고 고백했다. 그러나 카림에겐 기회였다. 그동안 자신의 주 포지션인 왼쪽 풀백 자리에서 송준석이 활약했고, 입대 후에는 홍철이 좋은 활약을 보였다. 이날은 홍철이 퇴장 징계로 나오지 못해 카림에게 기회가 돌아갔다.





K리그 데뷔전이었지만 카림은 스리백의 왼쪽 센터백으로 선발 출전해 단단한 모습을 보여줬다. 안양의 에이스 마테우스와 아일톤 등을 적절히 마크하며 이렇다 할 기회를 내주지 않았다. 전반 19분 프리킥이 백미였다. 그는 약 25미터 지점에서 얻은 프리킥 찬스에서 김동현이 뒤로 살짝 내주자 강력한 왼발 슈팅으로 그대로 골망을 출렁였다. 인스텝에 정확히 맞은 볼은 빨랫줄처럼 뻗어나가 골키퍼가 손쓸 틈 없이 골문으로 빨려 들어갔다. 정경호 감독을 향해 달리다 시도한 덤블링 셀레브레이션은 또 다른 볼거리였다.





경기 후 수훈 선수 인터뷰에 나선 카림은 "승리해서 하나님께 감사 드리고 우리가 크게 이기고 클린시트로 이겨서 너무 좋다. 훈련 때 열심히 했고 플랜을 잘 이행해서 세 골이나 넣은 점이 다행이라고 생각한다"라며 소감을 전했다.





프리킥 득점에 대해서도 이야기했다. 그는 "프리킥 상황에선 자신감이 필요한데 저도 자신감이 있었다. 그리고 운도 따르긴 했다. 어제 훈련장에서도 발을 맞춰봤던 프리킥이었고, 전에도 이런 골을 넣어봤기 때문에 자신감이 있었다"라고 말했다.





K리그 첫 경기에서 잊지 못할 대승을 거뒀다. 카림은 동료들에게 공을 돌렸다. "환상적이었다. 팀원 모두가 노력한 것에 대해 고맙다고 말하고 싶다. 제가 한 골을 넣긴 했지만 팀의 일부였다"는 카림은 "모든 팀원이 엄청난 역할을 해냈고 준비도 잘했다. 감독님이 선수들에게 하나하나의 플랜을 주셨고 선수들이 그걸 잘 이행했다. 함께 만든 승리에 정말 행복하다"라며 기뻐했다.





올 여름 이적했지만 코리아컵 1경기 외에는 출전 기회를 받지 못했다. 두 달여의 시간은 기다림 뿐이었다. 카림은 "물론 많은 인내의 시간이 필요했다. 저 또한 운동을 하며 준비를 해야 했다. 새 리그에서 뛴다는 건 쉽지 않고 빠르게 적응해야 한다"라며 "감독님은 항상 준비하고 있으라고 하셨고, 준비가 됐을 때 가진 걸 보여주라고 말씀하셨다. 더 많은 시간을 뛰고 더 좋은 폼을 보여주고 싶다. 물론 시즌 중반에 와서 뛰는 건 쉽지 않다. 그러나 저는 감독님과 팀 동료들을 믿고, 그들은 저를 많이 도와준다. 마침내 경기에서 제 모습을 보여주었고 승리하고 득점까지 했다"라고 말했다.





데뷔전을 치렀지만 경쟁은 계속된다. 풀백 외에 이날처럼 센터백으로 기용된다면 아시안게임 후에는 이기혁과 신민하 등과도 경쟁해야 한다. 이에 대해 그는 "하던 걸 계속 해야 한다. 훈련도 열심히 하고 기회가 왔을 때 제 모습을 보여줘야 한다. 그 후엔 감독님의 선택이다. 우리 팀엔 훌륭한 선수들이 많고 감독님은 항상 믿음을 주시고 팀을 위해 최고의 선택을 하신다. 우리가 이기면 행복하다. 전 제가 할 수 있는 기여를 하면 된다. 어떤 선수는 더 빠르고 어떤 선수는 헤더가 더 좋다. 각자 다른 스타일의 선수다. 최고의 팀이 되기 위해 상황에 적응해야 한다"라고 설명했다.