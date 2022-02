'더 많은 혜택 전달 위해' FC서울, 2022시즌 PLUS 멤버십 발매

[골닷컴] 강동훈 기자 = FC서울이 2022시즌을 앞두고 PLUS 멤버십을 발매하기로 결정했다.

PLUS 멤버십은 코로나19 장기화에 따른 사회적 거리두기로 인해 수도권 관중 입장이 제한되면서 기존의 시즌권이 아닌 PLUS 멤버십을 통해 팬들에게 더 많은 혜택을 전달하기 위해 기획됐다.

PLUS 멤버십은 THE GOLD, THE BLACK, THE RED 총 3개의 권종으로 구성되어 있으며, 각 권종별 선착순 판매가 진행된다. PLUS 멤버십 가입자에게는 2022시즌 서울의 홈경기 선 예매 혜택 및 MD상품 할인쿠폰 등의 다양한 혜택이 제공된다. 또한 PLUS 멤버십 권종에 따라 일반지정석 경기관람권 및 2022시즌 새롭게 출시된 유니폼이 선물로 증정될 예정이다.

PLUS 멤버십 모집기간은 2월 8일 오후6시부터 2월 22일까지이며, 서울 공식 홈페이지 및 서울 어플리케이션을 통해 멤버십 구입이 가능하다. PLUS 멤버십 구매자 전원에게는 서울 어플리케이션을 통해 온라인 서울 PLUS 멤버십 카드가 발급된다.

PLUS 멤버십과 관련된 자세한 사항은 서울 공식 홈페이지 및 구단SNS를 통해 확인 가능하다.