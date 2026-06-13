[골닷컴] 김형중 기자 = 대회 첫 자책골이 나왔다.





파라과이는 13일 오전 10시(한국시간)부터 미국 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 스타디움에서 개최국 미국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 B조 예선 1차전을 치르고 있다.





구스타보 알파로 감독이 이끄는 파라과이는 4-4-2로 나왔다. 골키퍼 길이 골문을 지키고, 알론소, 알데레테, 구스타보 고메스, 카세레스의 포백, 알미론, 보바디야, 쿠바스, 디에고 고메스의 중원, 투톱에는 엔시소, 사나브리아가 선발 출격했다.





미국의 마우리시오 포체티노 감독의 선택은 4-2-3-1이었다. 프리즈 골키퍼가 장갑을 꼈고, 프리먼, 리차즈, 림, 로빈슨의 포백, 아담스, 틸만이 3선, 그 앞선에는 멕케니, 데스트, 풀리식이 섰고, 최전방에는 발로건이 먼저 나왔다.





전반 7분 만에 미국이 선제골에 성공했다. 풀리식이 왼쪽을 돌파 후 크로스했고 맥케니가 문전으로 연결했다. 혼전 중에 파라과이 미드필더 보바디야의 발에 맞은 볼은 그대로 골문으로 빨려 들어갔다. 대회 첫 자책골이었다.





미국은 하이드레이션 브레이크 이후 전반 27분 만에 발로건이 두 번째 골을 성공했지만 오프사이드 판정이 나왔다. 하지만 3분 뒤 발로건이 재차 득점포를 터트렸다. 왼쪽 측면의 풀리식의 컷백을 발로건이 논스톱으로 때려 골망을 흔들었다.





전반전 35분 현재 완벽한 경기력을 뽐내고 있는 미국이 2-0으로 앞서고 있다.