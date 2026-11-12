'대혼란' 맨유가 쏘아올린 캐릭 경질→명장 연쇄이동? PL 6회-챔스·분데스·라리가 3회 우승 감독, 미국 갈 수 있다

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[골닷컴] 김형중 기자 = 명장들의 연쇄이동이 시작될 수 있다. 마우리시오 포체티노(54) 감독이 떠난다면, 펩 과르디올라(55) 전 맨체스터 시티 감독이 미국 남자 대표팀을 이끌 후보로 거론되고 있다.

12일(한국시간) '디 애슬레틱'은 미국축구협회가 과르디올라 감독을 포체티노 감독의 후임 1순위 후보로 논의하고 있다고 보도했다. 맨체스터 유나이티드가 이날 마이클 캐릭 감독을 공식 경질하면서 포체티노 감독이 맨유 사령탑의 유력 후보로 떠올랐고, 자연스럽게 미국 대표팀은 후임 인선에 나서야 하는 처지가 됐다. '스카이스포츠'는 맨유와 포체티노가 원칙적 합의에 이른 상태이며 세부 조건을 조율 중이라고 전했다.

과르디올라 감독은 10년 간 이끈 맨시티와 올 여름 결별한 뒤 현재 팀을 맡고 있지 않다. '디 애슬레틱'에 따르면 미국 대표팀 내부에서 여러 단계에 걸쳐 그가 후보로 언급됐다.

다만 아직은 추측 단계다. 과르디올라 감독은 오랜 지도자 생활 동안 국가대표팀을 맡은 적이 없다. 또 리오넬 메시, 엘링 홀란드와 같은 세계적 스타와 일하는 데에 익숙한 지도자다.

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그럼에도 불구하고 미국은 그가 오래전부터 관심을 보인 국가다. 과르디올라 감독은 2024년 "미국이 장기 프로젝트를 구축하고 대표팀을 다음 단계로 끌어 올리기에 매력적인 나라이며 많은 인구와 다양한 스포츠 등 잠재력이 크다"고 말한 바 있다. 2012년 바르셀로나를 떠난 뒤 1년간 뉴욕에서 안식년을 보낸 개인적 인연도 있다.

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그러나 여전히 그가 대표팀을 맡을 것인지는 미지수다. 실제로 과르디올라 감독은 맨시티를 떠난 뒤 올해 이탈리아 대표팀 감독직 제안을 받았지만, 가족과의 휴식을 이유로 거절했다. 조반니 말라고 이탈리아축구협회 회장은 당시 '라 레푸블리카'와 인터뷰에서 "펩은 솔직했다. 그는 시간을 가졌고 가족 문제도 있었다. 하지만 무언가를 했다면 우리와 했을 것"이라고 밝혔다. 이미 한 번 대표팀 제안을 뿌리친 만큼 미국 대표팀 지휘봉을 잡는 일이 성사될 가능성은 단정하기 어렵다.

일단 미국축구협회의 공식 제안은 포체티노 감독이 맨유행을 확정하느냐에 달려 있다. 맨유가 캐릭의 공식 후임을 발표하기 전까지 미국 대표팀 사령탑의 주인은 여전히 포체티노 감독이다. 포체티노 감독이 이번 A매치 기간 이후 팀을 떠난다고 해도 미국 대표팀의 다음 공식 일정은 3월이다. 과르디올라 감독에게도 여전히 시간이 있다.

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만약 미국 대표팀이 과르디올라 감독을 영입한다면, 미국 축구 역사상 가장 커리어가 화려한 사령탑이 될 수 있다. 그는 지금까지 라리가와 분데스리가, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 각각 3회, 프리미어리그 6회 우승을 달성한 역대 최고의 감독 중 한 명이다.