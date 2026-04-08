대한축구협회, 코리아풋볼파크 개관식 개최…'천안 시대' 막 올렸다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 대한민국 축구의 새로운 성장 동력이 될 '코리아풋볼파크'가 개관식을 갖고 본격적인 대한축구협회(KFA) 천안 시대의 시작을 알렸다. KFA는 7일 충남 천안시 서북구 입장면 코리아풋볼파크 내 실내축구장에서 개관식을 성황리에 개최했다.

이날 개관식에는 정몽규 KFA 회장, 김석필 천안시장 권한대행, 김대현 문화체육관광부 제2차관, 김태흠 충남도지사, 유승민 대한체육회장, 권오갑 한국프로축구연맹 총재, 산지반 발라싱암 국제축구연맹(FIFA) 회원협회본부 국장, 바히드 카르다니 아시아축구연맹(AFC) 사무부총장 등 국내·국제 인사들과 파트너사인 함영주 하나금융그룹 회장, 주용중 TV조선 대표, 조호태 붉은악마 의장 등이 참석했다.

축구계에서는 홍명보 대한민국 국가대표팀 감독을 비롯해 2002 FIFA 한·일 월드컵 영광의 주역인 김병지 강원FC 대표이사, 이동국 용인FC 테크니컬 디렉터, 최은성, 설기현, 송종국, 이천수 등이 자리했다. 이 밖에도 이회택, 김호곤 축구사랑나눔재단 이사장, 조영증 한국OB축구회장, 구자철 제주SK FC 유스 어드바이저 등이 참석했다.

정몽규 회장은 "코리아풋볼파크는 한국 축구의 도약을 이끌 인프라 구축의 결실이다. 이곳은 대표팀의 훈련 시설을 넘어 지도자, 심판, 선수 등 각 분야 축구인을 길러 내는 교육 현장이자 엘리트, 동호인, 지역사회를 아우르는 축구 교류의 멀티 플랫폼이 될 것"이라며 "한국 축구를 한 단계 도약시킬 핵심 거점으로 기능하도록 세심한 노력을 기울이겠다"고 말했다.

잔니 인판티노 FIFA 회장은 영상 축사를 통해 "코리아풋볼파크가 앞으로 한국 축구 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다. 투자가 발전으로 이어지는 모범 사례를 보여줬다"고 전했다. 김석필 천안시장 권한대행은 환영사에서 "코리아풋볼파크가 훌륭한 시설을 바탕으로 육성 체계를 갖춰 한국과 충남을 대표하는 스포츠 랜드마크로 자리 잡길 기대한다"고 밝혔다.

김대현 문체부 제2차관은 "유소년들이 코리아풋볼파크에서 미래의 국가대표를 꿈꾸길 바란다"고 덕담했고, 유승민 대한체육회장은 "한국 축구의 현재와 미래를 잇는 상징적인 공간이 될 코리아풋볼파크에서 선수들의 훈련과 경기, 지도자와 행정가의 성장, 팬과 국민이 함께 호흡하는 축구 문화가 더 풍성히 펼쳐지길 기대한다"고 축하했다.

코리아풋볼파크의 비전을 소개하는 영상에 이어 KFA 김지훈 전력강화팀장과 박은지 대외협력실 매니저가 '함께 그리는 한국 축구의 내일'을 주제로 발표를 진행했다. 두 사람은 "전국 어디서든 두 시간여 안에 도착할 수 있는 최적의 접근성을 갖춘 코리아풋볼파크에서 새롭게 한국 축구의 내일을 그려 나가겠다"며 "랜드마크, 캠퍼스, 플레이그라운드를 한국 축구의 혁신을 위한 세 가지 기능의 공간으로 만들겠다"고 설명했다.

랜드마크는 대표팀 경쟁력 강화의 중장기 계획이 실천되는 곳, 캠퍼스는 지도자·분석관·피지컬 트레이너·심판 등 다양한 전문가 집단이 교육받고 탄생되는 곳, 플레이그라운드는 지역사회와 팬이 축구 문화로 소통하는 곳을 뜻한다.

KFA와 천안시가 공동으로 건립한 코리아풋볼파크는 총면적 약 14만 5천 평에 약 4천억 원의 공사비가 투입된 매머드급 스포츠 복합 시설이다. 지난 2019년 5월 부지로 천안을 최종 선정한 뒤 2022년 4월 착공식, 2025년 9월 KFA 본사 이전, 같은 해 10월 남자 A대표팀 및 남녀 U17 대표팀 훈련을 실시하며 시설 사용을 본격화했다.

코리아풋볼파크는 국제 대회를 치를 수 있는 스타디움과 실내축구장을 포함해 축구장 11면(천연잔디 6면·인조잔디 5면), 풋살구장 4면, 테니스 코트 5면 등으로 구성돼 있고 깔끔한 내부 시설을 자랑하는 82개 객실, 수중 치료실, 사우나, 고급 체력단련 기구가 비치된 피트니스 센터, 하이 퍼포먼스 센터, 식당 등으로 이뤄져 있다. 이 밖에도 단지 내 수영장, 농구장 등을 갖춘 스포츠센터는 올여름 개장을 앞두고 있으며 축구역사박물관은 오는 2028년 12월 완공 예정이다.

KFA는 개관식 후 코리아풋볼파크를 각급 국제 대회 유치 및 훈련, 지도자 및 심판 강사 세미나, 학부모 아카데미 개최 등 다목적으로 활용하며 운영 역량을 극대화할 계획이다.

한편 KFA는 개관 기념 경기로 오산고(FC서울 U18)와 영생고(전북현대 U18)의 코리아풋볼파크 U18 챔피언스 컵 결승전을 개최했다.