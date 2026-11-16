대패 후 "호날두 그립나" 질문받은 포르투갈 감독 제대로 뿔났다…"대표팀에 없는 선수지 않나"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 포르투갈 국가대표팀이 안방에서 굴욕적인 패배를 당했다.

포르투갈은 15일(이하 한국시간) 포르투갈 브라가의 이스타디우 무니시팔 드 브라가에서 열린 덴마크와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) A 조별리그 4조 5차전 홈 경기에서 1-4로 패했다.

크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 대표팀 은퇴를 선언한 뒤 치른 첫 경기에서 받아든 충격적인 결과였다. 이날 덴마크의 세 번째 득점이 터지자 일부 홈 관중은 그의 이름을 연호하며 경기장을 빠져나갔다.

본 매체(골닷컴) 영국 에디션의 같은 날 보도에 따르면 조르제 제수스(72) 포르투갈 감독은 경기 후 기자회견에서 호날두를 그리워하느냐는 질문을 받았고, 이에 "이미 지나간 일이고 되돌릴 수 없다"고 단호히 말했다.

이어 "내가 호날두를 그리워하느냐고? 대표팀에 더 이상 없는 선수를 어떻게 그리워할 수 있겠나. 내 곁에 있어야 그리워할 수 있는 법이지만, 그는 더 이상 뛰지 않고 이곳에 없다. 스스로 내린 결정"이라고 강조했다.

앞서 호날두는 지난 5일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "대표팀의 등번호 7번 유니폼을 반납할 날이 왔다"며 "쉬운 결정은 아니었다. 결정은 머리뿐 아니라 마음으로도 내려야 할 때가 있기 때문이다. 앞으로도 포르투갈의 승리를 위해 응원하겠다"고 대표팀 은퇴를 발표했다.

포르투갈축구연맹(FPF) 역시 같은 날 공식 홈페이지에 "조국을 위해 헌신해 온 호날두에게 감사를 표한다. 그는 뛰어난 선수일 뿐 아니라 모두에게 영감을 주는 리더였고, 대표팀의 상징적인 존재였다"며 "호날두는 A매치 통산 234경기 146골이라는 전설적인 기록을 쌓은 주장으로서 포르투갈 축구 역사에 영원히 새겨질 순간을 만들어 냈다"고 전했다.

한편 FPF는 이번 경기에서 호날두를 위한 기념행사를 마련했다. 복수의 현지 매체에 의하면 포르투갈 선수단은 등번호 7번이 새겨진 유니폼을 입고 그라운드에 입장했고, 전반 7분에는 잠시 경기가 중단돼 그를 향해 기립박수를 보냈다.