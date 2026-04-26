대체 왜? '8G 무득점' 손흥민, 충격의 명단 제외…"작년만 못하다" 저격한 LAFC 감독, 컵 대회 앞두고 '파격 로테이션'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)이 또 한 번 휴식을 취했다.

로스앤젤레스(LA) FC는 26일(이하 한국시간) 미국 미네소타의 알리안츠 필드에서 열린 미네소타 유나이티드와 2026 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 10라운드 원정 경기에서 다비드 마르티네스의 결승골을 앞세워 1-0으로 승리하며 3위(6승 2무 2패·승점 20)에 머물렀다.

이날 마크 도스 산토스(49) LAFC 감독은 손흥민을 명단에서 제외하는 등 대거 로테이션을 가동했다. 오는 30일 미국 LA의 BMO 스타디움에서 치러지는 데포르티보 톨루카와 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 준결승 1차전 홈 경기를 염두에 둔 판단이었다.

손흥민은 23일 BMO 스타디움에서 펼쳐진 콜로라도 래피즈와 2026 MLS 서부 콘퍼런스 9라운드 홈 경기(0-0 무승부)에서도 77분을 소화한 뒤 제레미 에보비세와 교체됐다. 당시 도스 산토스는 경기 후 기자회견을 통해 "우리의 초점은 톨루카전에 맞춰져 있다"고 손흥민의 교체 배경을 설명한 바 있다.

도스 산토스는 최근 부진한 성적과 명확하지 않은 전술 색채로 도마 위에 올랐다. 콜로라도전 이후에는 부진의 원인을 선수 탓으로 돌리는 듯한 발언으로 논란이 됐다. 표적은 지난 시즌에 비해 눈에 띄게 득점력이 감소한 '흥부 듀오'였다. 손흥민은 MLS 개막 후 8경기 연속 득점이 없고 부앙가는 미네소타전 전까지 3경기 연속 유효 슈팅조차 기록하지 못했다.

당시 도스 산토스는 부앙가의 부진 원인을 묻는 질문에 "우리는 부앙가를 돕고자 노력하고 있다. 처음에는 그가 더 편안한 위치에서 뛸 수 있도록 손흥민과 더 가까운 중앙으로 (포지션을) 배치하고자 했다"며 "부앙가에게 직접 물어보면 더 잘 대답해 줄 것이다. 공격수에게는 자신감도 중요한 요소다. 그는 지난 시즌에도 한 번 주춤한 뒤 다시 상승세를 탔다. 지금은 부앙가에게 어려운 시기"라고 밝혔다.

손흥민과 부앙가의 호흡이 좀처럼 맞지 않는 것에 대해서는 "이름을 거론할 수는 없지만 지난해 좋은 모습을 보인 선수가 (다음) 시즌 초 어려움을 겪는 것은 으레 있는 일이다. 손흥민과 부앙가 역시 마찬가지다. 특히 최근에 더 그렇다"며 "손흥민은 (올 시즌) 많은 도움을 올렸지만 동시에 득점까지 원하고 있다. 우리의 과제는 손흥민과 부앙가의 공존 방안을 모색하는 것이다. 어떻게 하면 구조를 해치지 않고 두 선수를 가깝게 배치할 수 있을지 고민해야 한다"고 전했다.