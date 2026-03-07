‘대선배’ 손흥민 기록 갈아치운 19세 ‘괴물 수비수’…맹활약 속 바르셀로나 영입 후보명단에 올랐다

[골닷컴] 강동훈 기자 = 올 시즌 그야말로 최악의 시즌을 보내면서 강등 여부와 상관없이 주축 선수들이 대거 이탈할 거로 전망되면서 위기에 놓인 토트넘이 미래를 이끌어갈 ‘역대급 재능’ 루카 부슈코비치(19·함부르크)마저 빼앗길 위기에 처했다.

6일(한국시간) 유럽 축구 이적시장 전문가 플로리안 플레텐버그 기자가 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 전한 바에 따르면 바르셀로나는 부슈코비치를 면밀히 주시하고 있으며, 여름 이적시장을 앞두고 영입 후보명단에 그를 추가했다.

특히 한지 플릭 바르셀로나 감독이 부슈코비치의 기량과 잠재력을 높이 평가하면서 바르셀로나는 이미 부슈코비치와 접촉해 초기 협상을 시작했다. 다만 토트넘은 ‘역대급 재능’ 부슈코비치를 쉽게 내줄 생각이 없다. 이번 시즌이 끝나면 임대 계약이 만료되는 부슈코비치를 다시 데려올 계획이다.

2023년 당시 16세 나이에 HNK 하이두크 스플리틀에서 프로 데뷔하자마자 두각을 나타낸 부슈코비치는 그해 이적료 1100만 파운드(약 216억 원)를 기록하면서 토트넘과 계약을 체결했다. 이후 그는 라도미아크 라돔과 KVC 베스테를로, 함부르크에서 임대 생활하며 성장하고 있다.

부슈코비치는 특히 올 시즌 함부르크에서 가파른 성장세를 보이면서 눈부신 활약을 펼치고 있다. 모든 대회 통틀어 23경기에 나서면서 핵심으로 입지를 굳히더니 이번 시즌 독일 분데스리가 이달의 루키상만 세 차례 수상하는 등 최고의 수비수 중 한 명으로 평가받고 있다.

이 과정에서 그는 함부르크와 토트넘 선배 손흥민의 기록을 갈아치우기도 했다. 세트피스 때마다 뛰어난 득점력을 바탕으로 분데스리가에서 4골을 터뜨렸는데, 이는 함부르크 역사상 18세의 나이에 4골을 기록한 최초의 선수가 되었다. 분데스리가에서 4번째 골을 터뜨릴 당시 나이가 18세 341일이었다. 종전 기록은 손흥민(19세 36일)이었다.

부슈코비치는 자연스레 시장가치가 대폭 인상됐다. 이적시장 전문 매체 트랜스퍼마르크트에 따르면 지난해 10월 1800만 유로(약 309억 원)였던 그의 몸값은 어느새 4000만 유로(약 688억 원)까지 올랐다. 그리고 빅 클럽의 구애까지 한 몸에 받고 있다. 바르셀로나를 비롯해 레알 마드리드와 바이에른 뮌헨 등이 그를 노리고 있다.

현지 매체들에 따르면 부슈코비치는 함부르크와 임대 계약이 만료되면 토트넘으로 복귀해야 하는데, 빅 클럽들의 관심 속에 토트넘을 떠나 이적하길 원하고 있다. 토트넘으로선 올 시즌을 끝으로 주축 선수들을 대거 잃을 가능성이 큰 가운데, 미래로 점 찍은 부슈코비치마저 붙잡지 못하면 타격이 클 전망이다.