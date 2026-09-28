답답한 맨체스터 유나이티드 팬들 바람과 달리…당분간 ‘3경기 무승’ 캐릭 감독 경질 계획 없다

마이클 캐릭(45·잉글랜드) 감독을 향한 맨체스터 유나이티드 팬들의 인내심이 바닥을 드러내고 있지만, 구단 수뇌부들은 캐릭 감독을 신임하고 있는 것으로 전해졌다.

영국 매체 풋볼 인사이더는 28일(한국시간) “소식통에 따르면 맨체스터 유나이티드는 올 시즌 모든 대회를 통틀어 7경기에서 단 2승만을 거뒀고, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 순위표 12위에 머물러 있으나 당장 캐릭 감독을 경질할 계획은 없다”고 보도했다.

보도에 따르면 구단 수뇌부들은 지난 시즌 캐릭 감독이 쌓은 공로를 인정하면서 최근 부진에도 불구하고 시간을 더 주고 기다리기로 결단을 내렸다. 실제 캐릭 감독은 지난 시즌 중도에 부임해 빠르게 분위기를 수습하면서 EPL 17경기를 치르는 동안 12승(3무2패)을 거둬 3위로 마치면서 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권을 따냈다.

결국 구단 이사회는 캐릭 감독을 임시 사령탑에서 정식 사령탑으로 승격시켰다. 다만 캐릭 감독은 올 시즌 초반 고전을 면치 못하고 있다. 공식전 7경기에서 고작 2승(2무3패)에 그치고 있다. 특히 최근 3경기 무승의 늪에 빠지면서 분위기가 바닥까지 가라앉았다.

결과가 좋지 못한 것은 물론이고, 경기력마저 졸전이 이어지자 분노한 맨체스터 유나이티드 팬들은 야유와 질타를 보내면서 동시에 캐릭 감독 경질을 요구하고 있다. 급기야 지난 시즌 성적 부진을 이유로 경질됐던 루벤 아모림 감독이 캐릭 감독보다 더 낫다고 주장하고 있다.

실제 한 맨체스터 유나이티드 팬은 “차라리 아모림 감독이 더 나은 것 같다. 그는 그래도 솔직하게 말하고, 비판할 땐 비판하면서 선수들에게 잘못된 점을 일깨운다”며 “또 아모림 감독은 고강도 훈련을 시켰지만, 캐릭 감독은 훈련 시간을 줄이면서 강도를 낮췄다”고 불평했다.

하지만 구단 수뇌부들은 여전히 캐릭 감독을 신임하고 있다. 캐릭 감독이 지금 성적을 내진 못하면서 미래에 대한 의문이 제기되고 있지만, 지난 시즌 중도에 지휘봉을 잡은 이후 빠르게 분위기를 바꿨던 것처럼 다시 흐름을 되찾을 수 있을 거로 믿고 있다.

풋볼 인사이더는 “구단 수뇌부들은 캐릭 감독이 지난 시즌 후반기에 보여줬던 것처럼 다시 분위기를 되찾을 수 있을 거로 기대하고 있다”며 “최근 경기력과 성적은 실망스럽지만, 캐릭 감독에게 충분한 가능성을 보았기 때문에 그의 자리는 당분간 안전할 것으로 보인다”고 덧붙였다.

물론 캐릭 감독이 당분간은 경질될 일이 없지만, 남은 전반기 동안 분위기를 바꾸지 못한다면 그땐 구단 수뇌부들이 칼을 빼 들을 거로 전망되고 있다. 이미 차기 사령탑 후보도 여럿 거론되고 있다. 대표적으로 안토니오 콘테 감독과 에디 하우 감독, 파비안 휘르첼러 감독, 가레스 사우스게이트 감독, 율리안 나겔스만 감독, 키어런 맥케나 감독 등이다.