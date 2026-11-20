[골닷컴] 배웅기 기자 = 아마드 디알로(24·맨체스터 유나이티드)가 자신의 골 가뭄을 비판한 크리에이터를 향해 날 선 반응을 보였다.

글로벌 매체 'ESPN'은 18일(이하 한국시간) "아마드가 코트디부아르 국가대표팀 경기에서 놓친 득점 기회와 맨유에서 무득점 행진을 지적한 콘텐츠에 직접 반응했다"고 보도했다.

아마드는 같은 날 감비아 바카우의 인디펜던스 스타디움에서 열린 감비아와 2027 아프리카 네이션스컵 예선 조별리그 C조 4차전 원정 경기(2-2 무승부)에 선발 출전했다. 그는 전반 13분 럭 조그베(스타드 브레스투아 29)의 선제골을 돕는 등 활약했지만 후반 중반 얀 디오망데(레알 마드리드)가 만들어 준 결정적인 기회를 놓치며 탄식을 자아냈다.

경기 직후 사회관계망서비스(SNS)상에서는 아마드의 골 결정력과 무득점 행진을 꼬집는 게시글이 화제가 됐다. 이를 접한 그는 해당 게시물에 "입 다물어. 말이 너무 많다. 그렇게 불만이면 네가 직접 내 자리에 와서 뛰어 봐"라는 격앙된 댓글을 남겼다.

아마드는 지난해 12월 본머스전(4-4 무승부) 이후 맨유에서 단 1골도 터뜨리지 못하고 있다. 특히 마이클 캐릭 체제에서는 내내 무득점에 그치며 체면을 구겼다. 올 시즌 들어서는 8경기에 나서 1도움을 기록하고 있다.

2002년생인 아마드는 2019년 아탈란타 BC 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠으며, 2021년 겨울 맨유로 적을 옮겼다. 이후 레인저스와 선덜랜드에서 임대 생활을 하며 경험을 쌓았고, 맨유 복귀 후 두 번째 시즌인 2024/25시즌 43경기 11골 10도움을 올리며 커리어 하이를 경신했다.

그러나 지난 시즌을 기점으로 득점 불운이 계속되면서 심리적 압박감이 커진 모양새다. 매체 역시 "아마드는 맨유에 새롭게 부임한 마우리시오 포체티노 감독 아래에서 불운이 끝나길 바라고 있을 것"이라고 언급했다.

한편 맨유는 19일 공식 홈페이지를 통해 "포체티노가 사령탑으로서 본격적인 업무에 돌입했다"며 "미국 국가대표팀 일정을 모두 마친 그는 곧바로 영국 맨체스터로 향하는 비행기에 몸을 실었고, 도착 후 맨유 훈련장으로 이동해 시설을 둘러보고 스태프 및 선수단과 인사를 나눴다"고 전했다. 새로운 사령탑 체제에서 명예 회복을 노리는 아마드는 오는 23일 영국 리버풀의 안필드에서 치러지는 리버풀과 2026/27 프리미어리그(PL) 11라운드 원정 경기에서 지긋지긋한 골 가뭄 해소에 나선다.