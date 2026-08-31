[단독] ‘韓 대표팀 임시 감독 선임 임박’ 현영민 위원장 스페인 출장 후 귀국, 1순위 곧 이사회 제출

[골닷컴] 반진혁 기자 = 대한민국 대표팀 임시 감독이 조만간 결정될 예정이다.

현지 사정에 정통한 관계자에 따르면 현영민 대한축구협회 전력강화위원장이 임시 감독 선임을 위한 스페인 출장을 마치고 귀국했다.

현영민 위원장은 관련 내용을 대한축구협회 이사회에 보고할 예정이며, 통과가 이뤄진다면 임시 감독이 결정된다.

대한민국 대표팀 사령탑은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 졸전으로 홍명보 감독이 물러나면서 공석이다.

대한축구협회는 현영민 위원장을 필두로 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 이전까지 지휘하는 임시 감독을 선임 작업에 박차를 가했다.

대한축구협회 전력강화위원회는 온라인 면접을 통해 최종 후보를 추렸고, 면접 우선순위를 매기는 작업까지 마쳤다.

이후 현영민 위원장이 스페인으로 향했고 후보 면접을 마치고 최근 귀국했다. 이사회 보고 등 임시 감독 선임 작업을 마무리할 계획이다.

현영민 위원장이 스페인에서 면접을 본 1순위 후보는 로베르토 모레노, 도메네크 토렌트 2명 중 한 명일 가능성이 크다.

모레노, 토렌트 모두 스페인 국적이며 현재 무직 상태로 차기 행선지를 물색하는 상황이다.

모레노는 파리 생제르맹의 루이스 엔리케 감독 사단으로 활동했으며 바르셀로나, 스페인 대표팀, AS 모나코 등에서 감독직을 수행한 바 있다.

토렌트는 펩 과르디올라의 오른팔로 유명한 인물이다. 뉴욕시티FC(미국), 갈라타사라이(튀르키예), 몬테레이(멕시코) 등을 감독으로 지휘했다. 위르겐 클린스만 이후 대한축구협회가 사령탑을 선임할 당시 이력서를 제출한 이력이 있다.

헤수스 카사스 역시 유력한 후보로 거론되고 있지만, 현재 싱가포르의 라이언 시티 감독직을 수행 중이다. 무직이 아니기에 위약금 등 현재 소속팀과의 문제를 풀어야 하기에 현실적으로 힘들 수 있다는 기류가 감지되고 있다.

사진=대한축구협회