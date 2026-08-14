[단독] ‘포옛의 진심...대한민국 감독 부임 준비 사활’ 이동국 이어 ‘최은성 GK 코치 합류’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 거스 포옛 감독이 대한민국 대표팀 사령탑에 진심이다.

국내 축구 사정에 정통한 관계자에 따르면 포옛 감독 사단에 최은성 골키퍼 코치가 합류했다.

포옛 감독은 사단 구성에 박차를 가하는 중이다. 기존 인원에 코치 자격으로 이동국 용인FC 테크니컬 디렉터에 러브콜을 보낸 것으로 알려졌다.

이동국 디렉터는 계속 자신의 위치가 아니라며 거절했지만, 포옛 감독의 삼고초려에 응답한 것으로 전해졌다.

포옛 감독의 사단 꾸리기는 이어졌고 최은성 골키퍼 코치까지 합류하면서 방점을 찍었다.

최은성 코치는 대전하나시티즌, 전북현대에서 현역 커리어를 보낸 후 지도자의 길에 접어들었다.

특히, 최강희 감독의 사단으로 활동했으며 2023년 전북 골키퍼 코치로 복귀하면서 인연을 이어가기도 했다.

최은성 코치는 현역 시절 이동국 디렉터와 전북에서 함께한 인연이 있어 시너지 효과를 기대하는 분위기다.

한편, 대한민국 대표팀 사령탑은 북중미 월드컵 졸전으로 홍명보 감독이 물러나면서 공석이다.

현재 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 이전까지 지휘하는 임시 감독을 선임하고 있으며 포옛 감독이 적극적인 의지를 내비치는 중이다.

포옛 감독은 전북 사령탑을 통해 대한민국 축구와 인연을 맺었다. 지난 시즌 초반 부침을 겪었지만, 재정비를 통해 무패 행진을 질주했고 K리그1, 코리아컵 우승이라는 더블을 달성하면서 지도력을 다시 한번 입증했다.

포옛 감독은 전북과의 1년 동행을 끝으로 대한민국 축구와 결별했지만, 대표팀 사령탑을 통해 재회하려는 그림을 그리고 있다.

포옛 감독은 임시 사령탑이라도 좋다면서 대한민국 대표팀 수장 부임에 엄청난 의지를 불태우는 중이다.

대한축구협회가 포옛 감독을 임시 사령탑으로 임명한다면 다시 대한민국 축구와 인연을 맺게 된다.

사진=한국프로축구연맹