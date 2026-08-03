[단독] ‘전북의 코치진 교체’ 성한수와 결별...공백은 N팀 정다훤으로 대체

[골닷컴] 반진혁 기자 = 전북현대가 코치진에 변화가 생긴다.

K리그 사정에 정통한 관계자에 따르면 전북이 성한수 코치와 결별하기로 했다. 빈 자리는 N팀의 정다훤 코치가 메운다.

성한수 코치는 대학교 코치와 사령탑을 통해 본격적으로 지도자의 길로 접어들었다. 그러던 2021년 김천상무를 통해 프로팀에 발을 들였다.

김천에서 코치로 지내면서 감독 대행 역할을 수행하는 등 지도 경력을 쌓았다.

성한수 코치는 김천에서 인연을 맺었고 지난 2025년 12월 전북으로 함께 향하면서 새로운 도전에 나섰다.

하지만, 개인 사유로 인해 전북과 결별하게 되면서 정정용 감독과 각자의 길을 걷게 됐다.

전북은 코치 공백을 급하게 메워야 하는 상황에서 내부 승격 카드를 꺼냈다. 정다훤 코치가 빈 자리를 채운다.

정다훤 코치는 경남FC, 광주FC, 제주SK 등에서 활약한 후 지도자 생활을 시작했고 이번 시즌을 앞두고 권순형 감독의 보좌 역할을 부여받아 전북 N팀으로 향했다.

정다훤 코치는 곧바로 A팀으로 합류해 정정용 감독을 보좌할 예정이다.

사진=한국프로축구연맹