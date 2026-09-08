[단독] ‘승부 조작 시도’ K리그2 심판, 고등 대회에서 판정 청탁...‘징계 부당하다며 재심 청구’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 고등 대회에서 승부 조작을 시도한 충격적인 사실이 밝혀졌다.

국내 축구 사정에 정통한 관계자에 따르면 K리그2 심판이 고등 대회에서 승부 조작을 시도했고 징계를 받았다.

K리그2 심판은 지난 7월 고등 대회에 참가한 주심에게 연락해 특정팀의 판정을 잘 봐달라고 부탁한 것으로 알려졌다.

하지만, 고등 대회에 참가한 주심은 거절 후 대한축구협회 공정위원회에 신고하면서 승부 조작 시도는 무산됐다.

대한축구협회는 관련 상황을 인지한 후 신속하게 내부 보고 후 공정위원회에 이첩했다. 이후 판정 청탁을 시도한 심판에 대해 징계를 부여했다.

하지만, 해당 심판은 징계가 부당하면서 대한체육회에 재심을 청구한 것으로 알려졌다.

대한축구협회 관계자는 “특정 심판 개인의 비위가 전체로 일반화 되는 부분에 대해 우려를 표한다”고 언급했다.

이어 “관련 사안에 대해 부당한 청탁이라고 판단하여 신속히 내부 보고한 것도 심판이며, 협회 공정위원회에서는 이에 대해 조속히 사안을 파악한 후 검토 진행하여 행정 처리를 마쳤다”고 덧붙였다.

그러면서 “이러한 사례의 발생을 막기 위해 매년 심판 교육을 실시하고 있으며, 공정위원회의 기능 또한 강화하여 비위행위에 대해 단호히 조치하고 있다”면서 신뢰 회복에 힘쓰겠다고 밝혔다.

사진=대한축구협회