[단독] ‘부천 강등권 탈출 싸움 찬물’ 신재원, 부상 재활 중 음주 규정 위반...벌금 징계

[골닷컴] 반진혁 기자 = 신재원이 부천FC1995 강등권 탈출 싸움에 찬물을 끼얹었다.

축구계 사정에 정통한 관계자에 따르면 신재원이 음주 행위에 따른 팀 내 규정 위반으로 벌금 500만원 징계를 받았다.

신재원은 현재 부상 중으로 재활에 매진 중이다. 빠른 복귀를 위해 힘을 쏟아도 모자랄 판에 음주 행위라는 팀 내 규정을 위반한 것이다.

신재원은 동료 선수 김찬영을 불러내 음주를 했는데 둘 모두 징계를 피하지 못했다.

신재원이 불러낸 동료 선수 김찬영은 음주 이외에도 잦은 규정 위반 등으로 눈 밖에 났고, 계약 해지를 통보받은 것으로 알려졌다.

신재원은 FC서울을 통해 프로 무대에 모습을 드러냈다. 이후 안산그리너스 임대, 수원FC, 성남FC를 거쳐 이번 시즌을 앞두고 부천에 둥지를 틀었다.

신재원은 이번 시즌 정강이 피로골절 부상을 입었다. 전지훈련에 불참 후 수술대에 올랐고 3~4 개월 재활을 거쳐야 하는 상황이다.

부천은 현재 K리그1 11위로 강등권 탈출 싸움에 집중하고 있다. 팀 모두가 힘을 쏟고 있는 상황에서 규정 위반으로 벌금, 계약 해지 징계가 나오면서 뒤숭숭한 분위기가 형성됐다.

사진=한국프로축구연맹