‘다채로운 이벤트 진행’ 화성FC, 코리아컵 3라운드 단체응원 ‘마스 뷰잉파티’ 행사 성료

프로축구 K리그2 화성FC가 지난 29일 화성종합경기타운과 제휴가맹점 황철수피자에서 ‘마스 뷰잉파티’를 개최하고 팬들과 함께 코리아컵 3라운드 경기를 관람하는 행사를 성황리에 마쳤다.

이번 행사는 지리적·시간적 여건상 제주 원정길에 직접 함께하지 못하는 팬들을 위해 마련됐다. 화성FC는 팬들이 한자리에 모여 열띤 응원을 보내며 제주도 현장까지 열기가 닿을 수 있도록 자리를 꾸렸으며, 구단 제휴가맹점인 황철수피자와 연계해 지역 상권과 함께하는 팬 스킨십 행사로 의미를 더했다.

이날 행사에는 60여 명의 팬이 참석하여 응원가와 선수 콜을 외치며 실제 경기장 못지않은 열띤 응원전을 펼쳤다. 특히 단체응원과 포토존 운영, 하프타임 한정판 경품 추첨, 영돈 식사권 증정 등 다채로운 이벤트가 함께 진행되며 현장을 찾은 팬들의 큰 호응을 이끌어냈다.

행사에 참가한 화성FC의 한 팬은 “팬들이 한자리에 모여 같은 마음으로 원정 경기를 응원할 수 있어 너무 좋았다”면서 “우리의 응원이 제주도 현장에 있는 선수들에게도 닿았을 거라 믿는다”고 소감을 전했다.

화성FC는 “단순히 경기를 보는 자리를 넘어 구단과 팬, 지역 가맹점이 한 공간에서 함께하는 자리를 만들고 싶었다”며 “경기장 밖에서도 팬들이 모일 수 있는 접점이 마련되어 뜻깊고, 앞으로도 지역과 연계한 다채로운 팬 행사를 이어가겠다”고 밝혔다.

한편, 화성FC는 내달 1일 오후 7시 30분 화성종합경기타운에서 대구FC와 K리그2 20라운드 경기를 치른다. 최근 K리그2 기준 2연승을 거두면서 상승세 흐름을 이어가고 있는 가운데 3연승에 도전한다.