다양한 사회공헌활동으로 지역사회와 함께하는 화성FC, 2026 유소년축구교실 성료

프로축구 화성FC가 지난 4일 진행된 24회차 수업을 끝으로 2026년 유소년축구교실 운영을 성공적으로 마무리했다.

화성FC 유소년축구교실은 지역 유소년들에게 축구를 접할 기회를 제공하고, 스포츠 활동을 통해 건강한 성장과 건전한 여가 활동을 지원하기 위해 마련된 사회공헌 프로그램이다. 올해로 5년째 운영되고 있으며, 다람산체육공원에서 총 24회에 걸쳐 진행됐다.

올해 축구교실은 볼 터치와 드리블, 패스, 슈팅 등 축구 기본기부터 방향 전환, 공간 활용, 2대1 패스와 연계 플레이 등 다양한 실전 훈련으로 구성됐다. 또한 매 수업 미니게임을 병행해 아이들이 훈련에서 익힌 기술을 직접 활용하고, 친구들과 함께 축구를 즐기며 협동심과 경기 경험을 쌓을 수 있도록 운영했다.

화성FC 사회공헌팀은 “유소년축구교실을 통해 아이들이 축구를 배우는 즐거움뿐만 아니라 친구들과 함께 운동하고 서로 협력하는 경험을 쌓을 수 있어 뜻깊었다”며 “24회차 동안 꾸준히 참여해 준 아이들과 관심을 보내주신 학부모님들께 감사드리며, 앞으로도 축구를 매개로 지역사회와 함께할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다”고 전했다.

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이어 축구교실에 참여한 아이의 학부모 이노현 씨는 “화성FC의 체계적인 프로그램과 코치진의 세심한 지도로 기초적인 축구 기술을 발전시켜 아이들이 축구에 대한 흥미를 느끼고, 축구에 대한 꿈을 키우며 성장할 수 있었다. 뜻깊은 기회를 만들어 주신 화성FC 관계자분들께 진심으 감사드린다”고 소감을 전했다.

한편, 화성FC는 구단 사회공헌 브랜드 ‘ORANGE RE:BON(오렌지리본)’을 통해 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌활동을 추진하고 있다. 앞으로도 축구를 통한 나눔과 지역 상생의 가치를 실천하며 지역사회에 긍정적인 영향을 전할 계획이다.